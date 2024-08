Apunyalen el pare de Lamine Yamal en un pàrquing de Mataró

El pare del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha estat apunyalat aquest dimecres a la nit en un pàrquing de Mataró, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts properes al cas. L'home ha estat traslladat a l'hospital Can Ruti de Badalona amb un pronòstic greu. Segons ha informat posteriorment el cos de Mossos d'Esquadra, els fets s'haurien produït a les 21.10 h al barri de Rocafonda de la capital del Maresme, quan una persona ha resultat ferida per una arma blanca. La policia ja ha detingut tres persones presumptament relacionades amb els fets per temptativa d'homicidi i busquen una quarta persona implicada. Se'ls està prenent declaració als detinguts, com també a diversos testimonis i al pare del jugador, Mounir Nasraoui, que esperen fer-ho quan estigui més recuperat.

L'incident amb Vox

No és la primera vegada que el pare de Lamine Yamal es veu immers en un enfrontament. El juny del 2023, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Mataró va condemnar Mounir Nasraoui a pagar 550 euros de multa per haver atacat una carpa de Vox a Mataró durant la campanya electoral d’aquell any. La sentència va indicar que, a l’adonar-se de la presència de la carpa, Nasraoui "va començar a acostar-s’hi i insultar els simpatitzants del partit que hi havia allà, fins que més tard es va ajuntar amb altres individus i des de lluny els insultaven i els tiraven ous".

El jutjat destaca que el pare de Lamine Yamal es va aproximar diverses vegades a la carpa del partit ultra amb males maneres fins que "va carregar" contra la diputada de Vox al Parlament Mónica Lora. Nasraoui va colpejar finalment el simpatitzant amb la mà esquerra i li va tirar les ulleres a terra, que van quedar fetes malbé per un valor inferior als 400 euros. A conseqüència d’això, el simpatitzant ultra va patir una "contusió sense lesions externes visibles" que no va requerir assistència mèdica ni dies de curació.