Manel Nadal serà el secretari de Mobilitat i Infraestructures

El president Salvador Illa recupera un alt càrrec del tripartit per liderar les polítiques de mobilitat i infraestructures sota la batuta de la consellera Sílvia Paneque. Segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, Manel Nadal (Girona, 1953), que va entrar per primera vegada al Parlament com a diputat socialista als 80, serà el secretari de Mobilitat i Infraestructures. Nadal va ser primer, amb Maragall com a president, secretari de Mobilitat i després, amb Montilla, coordinador d’aquesta mateixa àrea.

L’actual Govern, per tant, fitxa un veterà que coneix bé la matèria així com també la conselleria de Territori (en la qual ara s’inclouen les competències d’Habitatge i Transició Ecològica), que en aquell moment es denominava Política Territorial i, Obres Públiques i estava capitanejada pel seu germà Joaquim Nadal, que anys més tard es convertiria en conseller d’Universitats i Recerca a les ordres de Pere Aragonès.

Manel Nadal haurà d’afrontar carpetes com la gestió dels ports, el desenvolupament de la mobilitat sostenible i una de les més polèmiques, el futur de l’aeroport del Prat. Durant l’última legislatura, el fins ara secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, va afrontar la patata calenta de l’aeroport evitant la paraula ampliació i apostant per un augment de la capacitat sense necessitat d’allargar pistes. En el cas del Rodalies, el traspàs el comandarà Pere Macias, que ja ha sigut ratificat com a comissionat per al tema per part de Paneque.

Amb aquest moviment, Nadal culmina un viatge d’anada i tornada, d’allunyament i acostament al PSC. El 2014, durant els inicis del procés, es va sumar a la diàspora del sector sobiranista del partit, guiat per Pia Bosch i Marina Geli. Nadal, llavors, juntament amb altres companys, va abandonar l’executiva del PSC a Girona i va trencar el carnet. No obstant, durant els últims anys, el polític s’ha acostat de nou a l’òrbita socialista. Al perfil de les seves xarxes socials, ha recolzat pronunciaments a favor del Govern de Salvador Illa i en les eleccions del 12 de maig, va ocupar de manera simbòlica el penúltim lloc de la llista per Girona.

Múltiples competències

Aquest nomenament és un pas més en la configuració del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, una conselleria que engloba una gran quantitat de competències i que, per tant, requerirà secretaris d’àrea i directors generals capaços assumir responsabilitats importants. De fet, tant Macias com Carles Martí, el comissionat de barris, formen part d’aquest gegant administratiu que tindrà com a número dos Jordi Terrades.

