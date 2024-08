Catalunya urgeix a reforçar la vacuna contra la verola del mico

Un augment de casos de verola del mico (o mpox) a Catalunya i la resta d’Espanya era previsible per a aquest estiu. L’experiència dels anys anteriors prova que aquesta infecció de transmissió sexual (ITS), que en el nostre entorn afecta principalment (tot i que no només) homes que tenen sexe amb homes, tendeix a expandir-se després de festivals d’estiu als quals acudeixen milers de persones de diferents parts del món. Així, hospitals com el del Mar van reactivar al juliol una consulta específica de vacunació contra el mpox i una recerca proactiva de persones de risc (les que tenen altres ITS i que practiquen sexe sense protecció) i de les quals no consti la vacunació ni haver passat el virus.

Però l’actual situació a l’Àfrica (el continent ha registrat més de 15.000 contagis i 461 morts) i la declaració dimecres –i per segona vegada des del 2022– de l’emergència sanitària internacional per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) han fet augmentar les alertes a Europa, si bé el panorama aquí és molt diferent del del continent africà. "Vam reactivar la consulta perquè jo personalment pensava que tornaríem a veure algun cas. Però no esperàvem això tan gran a l’Àfrica. I això marca una mica un punt d’alerta perquè pot saltar fàcilment", explica Robert Güerri, cap de secció de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar.

Espanya ha registrat un total de 8.104 casos confirmats d’infecció per mpox des de l’inici del brot el 2022, fet que el situa com el país europeu amb més afectats, seguit per França (4.272) i el Regne Unit (3.866), segons dades del Ministeri de Sanitat. El gruix de casos es concentren a Madrid i Catalunya, amb 2.770 i 2.452, respectivament. Des del 2022, a Espanya, i en concret a Catalunya, no s’han deixat de veure casos, tot i que "aïllats". Un exemple: l’Hospital Clínic, referent en malalties infeccioses, n’ha detectat uns 23 des del novembre. La situació ara és de "baixa endèmia", enfront de l’epidèmia viscuda el 2022.

La unitat d’ITS del Clínic i d’altres com CheckPoint, per exemple, han continuat oferint la vacuna a totes les persones de risc que s’hi acostaven. Els metges recorden la importància d’estar doblement vacunats als homes que tenen sexe amb homes. A Catalunya, la taxa de vacunació de les dues dosis és del 50% entre aquest col·lectiu, segons José Luis Blanco, coordinador de la unitat d’ITS del Clínic.

Aquesta protecció, sumada a la que tenen tots els que ja han passat la infecció, col·loca Catalunya en una situació ben diferent de la de fa dos anys. Però en l’imaginari de tots encara perviu el que es va viure l’estiu del 2022, quan l’epidèmia de verola del mico va saturar centres especialitzats en ITS, com el de Drassanes. Aquell estiu, el mpox va arribar a ocupar entre el 40% i el 50% de l’atenció urgent de Drassanes. És previsible que una cosa així torni a passar? "És possible que tornem a veure casos clarament, però, amb la campanya de vacunació i la quantitat de gent que es va infectar llavors, la situació no és la mateixa", explica Güerri.

La nova soca

No obstant, als metges els preocupa la nova soca que s’ha detectat recentment a la República Democràtica del Congo, la zona zero del mpox. "El tipus de mpox que tenim aquí és el 2, es transmet principalment per via sexual en determinades comunitats i la seva letalitat és baixeta: del 0,2%. Però fa un any que dades fiables, tot i que no completes, de la República Democràtica del Congo assenyalen que el subtipus 1B, del tipus 1, té una mortalitat del 3%", explica l’epidemiòleg Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic.

Suècia va detectar aquest dijous el primer cas fora de l’Àfrica d’aquesta nova soca, que s’ha estès a 11 països del voltant de la República Democràtica del Congo, i això ha fet que l’OMS declarés l’emergència internacional. El màxim organisme en salut mundial enviarà equips i vacunes a l’Àfrica per intentar contenir l’epidèmia en origen. Però això no és garantia que la nova variant de mpox no arribi a Catalunya. "A través d’una cadena de contagis podem acabar tenint algun cas de tipus 1", afegeix Trilla.

I assenyala el seu segon temor: "Creiem, però no ho sabem encara, que la vacuna és eficaç. Una de les coses que vol fer l’OMS és vacunar a l’Àfrica i comprovar si les vacunes funcionen amb aquesta nova soca".

