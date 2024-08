Barcelona homenatja les víctimes del 17-A en el setè aniversari de l'atemptat /

Barcelona ha homenatjat aquest dissabte les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 en el setè aniversari d'aquell tràgic dia d'estiu. L'acte de record s'ha fet al memorial del pla de l'Os de la Rambla, tram fins on va arribar la furgoneta que va atropellar mortalment diverses persones circulant a gran velocitat pel mig de la Rambla.

Supervivents i familiars s'han congregat en aquest punt per recordar els seus éssers estimats i dipositar flors. També ho han fet, en segon terme, representants de les institucions, com els consellers de Justícia i d'Interior, Ramon Espadaler i Nuria Parlon; el president del Parlament, Josep Rull; i l'alcalde Jaume Collboni, entre altres. Tots els assistents han guardat un minut de silenci.

Les flors dipositades a les tres jardineres de la Rambla han estat clavells blancs, símbol de la puresa, i la melodia que ha sonat durant l'acte oficial ha estat 'El cant dels ocells', interpretat en directe pel violoncel·lista Marçal Ayats. Entre les flors també era visible una figura infantil, que ha estat dipositada per la mare de Julian Cadman, el nen australià mort a l'atemptat.

A la primera línia dels assistents hi havia supervivents i familiars de les víctimes del 17-A, que han estat els primers a fer l'ofrena floral i després ho han fet les autoritats de les institucions. També hi ha participat representants de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona i de grups parlamentaris i partits polítics, així com representants dels cossos policials i d'emergències.

Qui no ha estat present en l'acte ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Com a màxima representació de la institució hi havia els consellers de Justícia, Ramon Espadaler, i la d'Interior, Núria Parlon. A més a més, destaca l'assistència del president del Parlament, Josep Rull, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i l'alcalde Jaume Collboni i el tinent d'alcaldia de Seguretat Albert Batlle.

En finalitzar les primeres ofrenes florals, des dels marges de la Rambla i en silenci una quinzena de persones han fet visibles alguns cartells de protesta amb missatges com 'Exigim responsabilitats', 'Estat assassí' o 'Les clavegueres de l'Estat maten'.

Les víctimes demanen més accions, "respecte" i "sensibilitat"

En acabar l'acte, Robert Manrique, víctima de l'atemptat d'Hipercor i assessor de l'extinta Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT), ha agraït en una atenció a mitjans l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A, però ha lamentat que el tractament assistencial la resta de l'any és "gairebé nul".

Manrique ha denunciat les notificacions "surrealistes" que el Ministeri de l'Interior ha fet arribar a algunes de les víctimes negant-los el reconeixement i ha lamentat que hagi hagut de ser la justícia qui ho acrediti. En aquest sentit, s'ha referit a la sentència de l'Audiència Nacional del maig del 2021 i la del Suprem del novembre del 2023 que acrediten que aquestes persones són "realment víctimes". "Son anys de desídia", s'ha queixat tot assenyalant que creuen que mereixen "més respecte i sensibilitat".

D'altra banda, ha reivindicat més accions per part de les administracions. Concretament, la reobertura d'una oficina d'atenció a víctimes del terrorisme -tancada el 2010-, un protocol d'assistència postatemptat i una legislació autonòmica pròpia d'atenció a víctimes del terrorisme. A més a més, també demanen crear un Centre de Memòria Històrica sobre Terrorisme.

Manrique també ha remarcat que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb un major nombre d'atemptats. Les diferents demandes s'han recollit en un comunicat que les víctimes han lliurat als polítics.