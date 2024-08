Més d'un centenar de persones protesten contra els "impediments" de l'Estat en "clarificar responsabilitats" pel 17-A

Més d'un centenar de persones han protestat aquest dissabte al matí davant l'Audiència Provincial de Barcelona, al Passeig Lluís Companys, contra els "impediments" de l'Estat a l'hora de "clarificar responsabilitats" pel 17-A. Sota el lema 'La judicatura espanyola tapa els crims d'Estat i de falsa bandera', els concentrats han demanat esclarir "qui hi ha darrere" dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 i han carregat contra el PSOE i el PP per "torpedinar-ho". "Set anys després continua la impunitat de les clavegueres de l'Estat", han assegurat. A la concentració hi ha assistit el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, i la presidenta de Junts, Laura Borràs.

"No és justícia, és una vergonya", han clamat els manifestants des d'un principi. Durant l'acte, una vintena dels manifestants han desfilat amb pancartes on es llegia "17-A Estat assassí", "Judicatura, exigim la veritat" o "17-A crim d'Estat". La concentració ha arrencat amb un minut de silenci, seguit d'una interpretació musical i s'hi han pogut veure diverses banderes independentistes.

La plataforma ciutadana 17-A exigim responsabilitats, convocant de la protesta, ha reiterat durant la lectura del manifest que la judicatura espanyola "maniobra per encobrir" a l'Estat. També han assenyalat al servei d'intel·ligència del CNI i han recordat les paraules de l'aleshores ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel García-Margallo, que el juliol del 2017 va augurar que en la segona quinzena d'agost "passarien coses".

"Continuarem insistint fins a obtenir resposta, com a ciutadans hi tenim dret", han conclòs. Entre els assistents també hi havia l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas i l'actor Lluís Marco.