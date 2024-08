Carles Puigdemont acusa l'unionisme de fer "un cop d'estat híbrid" a través del poder judicial

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat a l'unionisme de perpetrar "un cop d'estat híbrid" a través del poder judicial. Puigdemont ho ha afirmat en una intervenció enregistrada durant la presentació del llibre 'Colpisme' de Damià del Clot a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) aquest dilluns a la tarda. L'expresident ha fet el pròleg d'aquest llibre i per això estava previst que intervingués en directe a la presentació, malgrat que per "qüestions de seguretat" no hi ha anat presencialment. En el vídeo, Puigdemont assegura que el "colpisme s'ha sofisticat molt" perquè actualment la irrupció de forces militars als parlaments democràtics ja "no ho compra ningú" i per això els nous models de colpisme costen més de detectar.

Carles Puigdemont assegura que el llibre 'Colpisme' posa de manifest el conflicte català però que permet a la resta de democràcies entendre el 'modus operandi' que tenen determinats poders per imposar la seva voluntat a "les majories parlamentàries". Considera que l'unionisme espanyol utilitza "l'aparença democràtica" del poder judicial per "aconseguir els objectius polítics que les urnes no els han permès obtenir".

L'expresident assegura que aquesta via de "colpisme costa molt més de percebre" per part de la ciutadania que no pas els cops d'estat que es feien anteriorment amb les forces militars.

Per això qualifica la maniobra de l'unionisme com un "cop d'estat híbrid". Puigdemont assegura els cops d'estat generen "mala premsa" i per això determinats poders han hagut de reinventar-se per imposar el seu criteri per sobre de les majories parlamentàries, com creu que ha passat a Catalunya.

Malgrat tot, el cap de llista de Junts als últims comicis catalans assegura que el relat català pot ajudar a altres democràcies europees a desxifrar les estratègies que segueixen aquests poders en altres països. Carles Puigdemont recorda que Estats Units, Polònia o Hongria també pateixen actituds similars. Per això veu el llibre de Damià del Clot com "un crit d'alarma" per a la democràcia i també com un recordatori que "fa molt la pena continuar lluitant per la independència de Catalunya".

La 56a edició de la Universitat Catalana d'Estiu va començar dissabte a Prada, al Conflent, i enguany gira al voltant del lema 'Resistència i societat civil democràtica'. Dins la programació hi havia anunciada la presència de Carles Puigdemont per presentar el llibre de Damià del Clot. Ja el primer dia el president de l'equip rector de la UCE va dir que dubtava que Puigdemont hi fos de manera presencial, tot i que deia que caldria esperar al darrer moment perquè, després de la incursió a l'acte d'Arc de Triomf, havia demostrar ser "un president aventurer".

Finalment, segons ha explicat l'editorial i Jaume Alonso-Cuevillas, ha optat per no ser-hi per "qüestions de seguretat". Durant la presentació, l'autor del llibre i Cuevillas han remarcat que el llibre desgrana el "cop d'estat" perpetrat a Espanya per "reprimir la dissidència", sobretot l'independentisme. També han exposat que és un "estat dual" perquè té una "cara A" amb una aparença de legalitat i democràcia però una "cara B" amb grups "de togats i uniformats" que "s'escapen al control democràtic" i actuen sense cenyir-se a les lleis.

Cuevillas ha criticat especialment que el Tribunal Suprem es negui a aplicar l'amnistia i ha assegurat que tard o d'hor ho haurà de fer.