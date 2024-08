Detingut un home de 52 anys a Badalona per donar pastilles d'èxtasis a menors d'edat a canvi de sexe

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 d'agost a un veí de Badalona de 52 anys acusat de donar droga a menors d'edat a canvi de sexe. A inicis de juliol passat, els agents van rebre un avís d'un centre de menors tutelats del districte de Sants-Montjuïc que un dels nois repartia pastilles d'èxtasis a altres joves del centre. El noi va explicar que feia un any havia conegut un home que li oferia la droga sempre que tingués relacions sexuals amb ell.

Els agents van fer les comprovacions i van descobrir que el sospitós s'aprofitava de la vulnerabilitat del menor per aconseguir favors sexuals des de feia un any. A més, els Mossos creuen que el detingut podria utilitzar altres joves per traficar amb drogues.

La policia va localitzar el sospitós en el seu pis de Badalona i el va detenir. En el registre de l'habitatge es van trobar diversos tipus de droga, una pistola i targetes de crèdit i documents d'identitat suposadament robats. El sospitós va passar a disposició judicial acusat de tràfic de drogues i corrupció de menors.