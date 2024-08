Les infermeres ja poden tractar i prescriure medicaments per a les infeccions d’orina en dones

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la guia perquè les infermeres puguin tractar i prescriure fàrmacs per curar les infeccions d’orina en dones, una de les raons més comunes per consultar l’atenció primària. Cada any, prop del 5% de les dones van al metge per aquest motiu, que afecta el 50% de les dones almenys un cop a la vida. La freqüència de les infeccions augmenta amb l’edat. La guia facilita a les infermeres la indicació i administració dels fàrmacs adequats a dones majors de 14 anys amb infeccions no complicades i no recurrents. Les comunitats autònomes adaptaran la guia als seus contextos específics amb protocols que concretin la població objectiu, medicaments autoritzats i criteris d’actuació.

Aquesta és la novena guia destinada a la indicació de medicaments per part de les infermeres, que ja poden prescriure fàrmacs per deixar de fumar, anestèsics locals, per a la febre, anticoagulants orals, tractament de ferides, per a la hipertensió, diabetis i per a cremades i ostomies.