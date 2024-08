Els Mossos admeten "errors tècnics i formals" en el dispositiu per detenir Puigdemont

El dispositiu policial per detenir a Carles Puigdemont a Barcelona el passat 8 d'agost abans del ple d'investidura del candidat socialista Salvador Illa tenia "errors tècnics i formals". Així conclouen els Mossos d'Esquadra l'informe lliurat fa dos dies al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre la no detenció de Puigdemont en acabar el seu acte a l'Arc de Triomf.

Fonts policials han explicat a El Periódico de Catalunya el contingut de l'informe, avançat pel Confidencial, en el qual narren al jutge com l'expresident de la Generalitat va generar "una situació de confusió policial" i "incertesa" que va facilitar la seva fugida en distreure "l'atenció policial". A més, afegeix que va haver-hi un "engany orquestrat" per part de Puigdemont i del seu entorn i recorda que es va detenir tres agents dels Mossos per ajudar a l'expresident en la fugida.

L'escrit, signat pel comissari cap Eduard Sallent, reconeix que l'arribada de Puigdemont per després fugir no era "una possibilitat" que van tenir en compte els Mossos i per això tot el dispositiu estava , pensat perquè l'expresident acudís al Parlament. Per això, la vigilància d'agents de paisà de la Comissaria d'Informació amb el suport aeri de drons van seguir a l'expresident des de la seva intervenció en l'acte a la seva sortida, malgrat que es va enfocar l'atenció en les autoritats quan Puigdemont tenia un cotxe preparat per a escapar.

Per això, l'informe lliurat al Suprem indica que la policia no va tenir temps de reaccionar abans de la fugida, ja que va haver-hi una "maniobra de distracció" organitzada per "col·laboradors pròxims" a l'expresident català. Els Mossos remarquen que els fets es van succeir amb molta rapidesa, en un espai ple de persones i amb un pla preparat, perquè Puigdemont es va posar una gorra i es va treure l'americana abans de pujar al cotxe, va entrar en una zona de carpes i tanques que dificultava la visibilitat i els organitzadors de l'acte van instar a acompanyar a l'expresident al Parlament al costat de la comitiva d'autoritats.

Els Mossos fan un control a l'AP-7 a la Jonquera en el dispositiu de recerca de Puigdemont. / ACN

Precisament, un altre dels punts de l'informe és la poca col·laboració del Parlament perquè els agents accedissin a inspeccionar les dependències de la cambra catalana. Des del Parlament es va anar posposant aquesta autorització, al·legant una petició per escrit del comissari cap al president de la cambra catalana, Josep Rull, fins que es va rebutjar per no tenir personal suficient per a acompanyar als Mossos en la inspecció.

Fonts policials han remarcat que l'informe dona compliment al sol·licitat per Llarena, com la identificació de tots els comandaments policials que van intervenir en el dispositiu per garantir la seguretat en el Parlament per la investidura, a més de la possible detenció de Puigdemont. El que no s'esperaven els Mossos és que l'expresident s'escaparia en un cotxe blanc, assegut en el seient posterior.