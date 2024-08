Tanquen aquesta platja catalana per l'albirament d'un tauró

Tot i que és poc habitual, es pot donar el cas d'un albirament de tauró a les costes catalanes. I això precisament és el que hauria passat a la platja de les Cases-Marjal, ubicada al municipi d'Alcanar (Tarragona).

Els banyistes que es trobaven en aquest tros de la costa catalana s'han emportat un bon ensurt en descobrir el que hauria pogut ser un exemplar de tauró a prop de primera línia.

Protecció Civil no ha pogut confirmar si l'albirament d'un tauró va ser real, o més aviat un fals avís motivat pel temor. Hi ha testimonis que confirmen que el que es va veure va ser diversos dofins, entrant i sortint de l'aigua, segons publica Diari de Tarragona. Tampoc aquesta hipòtesi no ha estat clarificada de moment.

El cas és que en cas d'avís de tauró, les autoritats es veuen obligades a tancar la platja afectada. En aquest cas la platja de les Cases-Marjal. Un cop van comprovar que el perill ha passat, aquest tros de costa de Tarragona va ser reoberta una mica més d'una hora després del tancament.

Embarcacions van pentinar el mar a la recerca del presumpte tauró, però aquest exemplar no va ser albirat per cap dels participants a la batuda, de manera que a les 15.15 hora es va reobrir la platja, en aquesta ocasió amb bandera groga i extremant les precaucions.