Desarticulat un grup criminal que robava diners a bars i amagava els botins al costat d'una autopista des del 2008

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona tres homes, de 31, 38 i 45 anys, per un delicte de robatori amb força i pertinença a grup criminal. La detenció va ser el 13 d'agost. Robaven diners en efectiu de caixes registradores i, sobretot, màquines escurabutxaques de bars. Després, guardaven els botins en una zona boscosa al lateral d’una autopista on havien construït un amagatall, juntament amb les eines que feien servir. Aquesta forma d’actuar els havia permès, tot i estar operatius des de 2008. Havien robat a establiments del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Durant l'escorcoll, la policia va trobar més de 6.000 euros en metàl·lic, principalment monedes.

Durant el mes de juliol i agost, però, van cometre una desena de robatoris amb força a establiments del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Arran d’aquests fets, es va iniciar una investigació i diversos dispositius de vigilància. Els agents van observar com les tres persones sortien d’un domicili situat al districte de Sarrià – Sant Gervasi, agafaven un cotxe i feien sempre un mateix recorregut. A més, en moltes ocasions s’aturaven en un voral de l’AP-7. En aquell moment es va descobrir que tenien un amagatall en una zona boscosa on guardaven els diners sostrets però també les eines per dur a terme els robatoris amb força.

Algunes de les eines que utilitzaven els lladres. / Mossos

La investigació també va permetre conèixer com operaven. Una persona s’encarregava de forçar els accessos als establiments. Una vegada a l’interior, buscava principalment màquines escurabutxaques, les girava deixant al descobert el cadenat i una segona persona el trencava, accedint als diners. El tercer individu sempre feia tasques de vigilància a l’exterior. Després, es dirigien a l’amagatall situat al voral de l’autopista i deixaven el botí i les eines.

El 13 d’agost, després d’un seguiment on van fer un robatori amb força a un establiment de Cornellà de Llobregat, els agents van perseguir els tres homes i, abans que entressin al seu domicili a Barcelona, se’ls va detenir. En l’escorcoll personal i del vehicle es van recuperar més de 900 euros relacionats amb el robatori anterior.

Més tard, els agents es van dirigir al cau situat al lateral de l’AP-7 i es van trobar 6.400 euros en efectiu, bosses de plàstic, peces de roba per ocultar la identitat, i diverses eines com una clau anglesa o tornavisos que utilitzaven per accedir als establiments.

Els detinguts, que sumaven 67 antecedents entre tots tres, van passar a disposició judicial el 15 d'agost.