Catalunya podria allotjar el primer parc temàtic d'Europa sobre Mario Bros

Universal Epic Universe s'hauria fixat en PortAventura World per allotjar el primer parc temàtic dedicat a Mario Bros a Europa, segons publica el portal elEconomista.es. Es tractaria del tercer parc d'aquesta tipologia al món, després del que es va inaugurar a Osaka, al Japó, al març de 2021, i del que s'està construint a Orlando, als EUA. Aquest rumor arriba uns mesos després de l'anunci que des del parc tarragoní s'està buscant un nou màxim accionista, i aquest podria ser Universal, com ja ho va ser en els primers anys de PortAventura, entre 1998 i 2004.

Segons relata el portal d'informació economista, la companyia americana hauria estat tantejant la possibilitat de tornar a ser la màxima accionista del parc temàtic des que, al setembre, s'anunciés la cerca de nous compradors. Universal, que està preparant l'obertura el 2025 del segon parc del món amb Mario Bros de protagonista, a Orlando, estaria registrant patents de les seves pròpies atraccions a Espanya, i allisant el camí per a instal·lar-se al país.

No obstant això, des de PortAventura no confirmen ni desmenteixen aquestes informacions, per ara ho qualifiquen de "rumors" i recorden que, al llarg les seves gairebé tres dècades d'existència, el parc ha estat propietat de diversos fons d'inversió. Ara, PortAventura forma part de dos grups empresarials, Investindustrial i KKR, que van posar en venda el parc fa gairebé un any, al setembre del 2023.

PortAventura ja mira a Halloween

Enmig d'aquestes informacions i encara amb la campanya d'estiu activa, aquest dilluns PortAventura World ha anunciat la pròxima data d'obertura del parc, ja en les dates de Halloween. Serà el 21 de setembre i durarà fins a l'el 10 de novembre, quan els amants del terror podran gaudir de la temporada de tardor al parc temàtic. Aquesta vegada, amb una nova proposta, 'La Llegenda del Rei Caníbal', un passatge del terror a l'aire lliure, situat a l'atracció Angkor. El parc espera rebre milers de visitants durant la campanya de Halloween.