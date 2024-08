Juli Fernández serà el nou secretari general d'Economia i Finances

L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, serà el secretari general d'Economia i Finances del Govern i número 2 de la conselleria encapçalada per Alícia Romero. Segons ha explicat ell mateix a Ràdio Palafrugell, el Consell Executiu d'aquest dimarts aprovarà el seu nomenament, juntament amb el d'altres secretaris generals. Fernández ha comentat que té previst compaginar el càrrec d'alcalde amb el de secretari general fins a finals de setembre, quan té previst deixar la política municipal per centrar-se en les seves noves responsabilitats a la conselleria d'Economia. Previsiblement, el seu relleu al capdavant de l'alcaldia serà Laura Millán, tot i que Juli Fernández ha recordat que els militants del PSC ho hauran d'avalar.

Fernández és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret, a més de tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Ha estat diputat al Congrés pel PSC durant la legislatura 2008-2011 i diputat al Parlament de Catalunya durant la legislatura 2012-2015.

Entre els principals reptes que tindrà sobre la taula, segons ha comentat, serà el nou sistema de finançament arran de l'acord amb ERC i la tramitació dels pressupostos de cara al 2025, després que el Govern hagi descartat recuperar el projecte per al 2024 i treballar directament en els de l'any que ve. De fet, està previst que aquest dimarts s'aprovi l'ordre per començar a tramitar els comptes, segons ha afegit.

Sobre el nou model de finançament, Fernández ha dit que és una "bona proposta" i ha remarcat que "no va contra ningú" i que la resta de comunitats s'hi poden acollir.

Fernández ha estat alcalde de Palafrugell en dues etapes: del 2011 al 2017, quan va ser desbancat per una moció de censura, i des de l'any passat -després d'un pacte amb Som Gent del Poble- fins al setembre d'aquest any, quan deixi el càrrec. Va entrar a formar part del consistori palafrugellenc com a regidor del PSC el 1992.