El Govern "contactarà" amb tots els grups parlamentaris excepte els d'ultradreta per negociar els pressupostos

El Govern "contactarà" amb tots els grups parlamentaris per negociar els pressupostos de la Generalitat pel 2025, excepte amb els partits d'ultradreta, Vox i Aliança Catalana. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, parlarà amb la resta de partits les "properes setmanes" per conèixer les seves "prioritats". Tot i això, ha recordat que els "socis prioritaris" del Govern són ERC i Comuns. D'aquesta manera ha respost al PPC, després que el portaveu dels populars, Juan Fernández, obrís la porta a negociar els comptes amb l'executiu socialista en una entrevista a l'ACN. "Ens han marcat línies polítiques ambicioses i per desenvolupar-les necessitem recursos econòmics", ha dit.

Paneque ha visitat aquest dissabte al matí el municipi de Sarral, a la Conca de Barberà. En una atenció als mitjans de comunicació ha fet una valoració "molt positiva" de la trobada del Govern al Monestir de Poblet. Ha comentat que cada conseller "ha marcat tres o quatre prioritats per assumir-les els primers dies de govern i marcar direccions clares d'actuació en cada conselleria".