Puigdemont es va amagar en tres pisos de Barcelona i va fugir la tarda de la investidura d'Illa

Gairebé un mes després del fugaç retorn de l'expresident Carles Puigdemont, encara queden moltes incògnites per resoldre sobre com va aconseguir arribar a Barcelona i com va fugir de nou. No obstant això, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha decidit revelar aquest dilluns algun detall més sobre el seu periple. Segons ha explicat el dirigent postconvergent en una entrevista a RAC1, Puigdemont va estar en tres pisos diferents de la capital catalana al llarg de tota la jornada i no va ser fins a les vuit de la tarda, una vegada Salvador Illa ja havia estat investit com president de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra havien aixecat la segona 'operació gàbia', que va començar el camí cap a Bèlgica.

Turull ha explicat que, després del discurs de l'expresident a l'Arc de Triomf, Puigdemont va decidir recloure's en un pis a Barcelona -diferent del qual havia estat els dos dies anteriors- per acabar de preparar la seva intervenció parlamentària, ja que tenia dubtes sobre l'hora d'inici del ple per l'hospitalització del vicepresident de la Mesa, David Pérez. El postconvergent ha argumentat que es va acordar que l'expresident no seguís la comitiva preparada per qüestions de seguretat i que, fins a l'últim moment, la seva intenció era acudir a la Cambra catalana.

D'acord amb Turull, el canvi de plans va arribar quan van veure que hi havia "un dispositiu policial com si fos un terrorista o Hannibal Lecter" i que li seria impossible arribar a l'hemicicle sense abans ser detingut.

Així, ha sostingut que Puigdemont va estar valorant escenaris fins al migdia, quan va decidir canviar d'habitatge una altra vegada per "allunyar-se de la zona" pròxima al Parlament i que no va ser fins a les 20.00 hores quan va tornar a pujar al cotxe per sortir del país. Turull també ha afirmat que Puigdemont va entrar a Catalunya per l'AP-7 el 6 d'agost a la tarda i que va passar un dia sencer valorant possibles escenaris en un pis de la capital. El que no ha volgut detallar ha estat la ruta de sortida cap a Waterloo, ni la ubicació exacta dels tres habitatges utilitzats.

Però, més enllà de les concrecions sobre aquella jornada, el secretari general de Junts també ha aprofitat l'entrevista per defensar que l'estratègia de Puigdemont era "confrontar amb un jutge que es riu del Congrés dels Diputats" al no aplicar la llei d'amnistia i ha carregat contra l'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, pel dispositiu policial. "Per fer aquest viatge no feia falta que deixés el PSC", li ha etzibat, recordant la seva etapa socialista.

Puigdemont, president de Junts?

Sobre el futur polític de Puigdemont, que haurà de resoldre's en el congrés que el partit celebrarà l'últim cap de setmana d'octubre, Turull ha assegurat que Junts vol que "s'impliqui al màxim" en l'organització interna, però ha deixat a les seves mans la decisió sobre la "fórmula". Puigdemont podria recuperar la presidència de l'organització, la qual cosa obligaria a buscar un encaix amb Laura Borràs, encara que fonts del partit expliquen que es consideren altres possibilitats, com la de crear un lloc de "president fundador" o altres fórmules.

Sigui com sigui, Turull, a qui li agradaria seguir en el càrrec de secretari general, ha assegurat que el congrés no anirà "de cadires" i s'ha mostrat convençut que hi haurà un acord entre totes les famílies polítiques de Junts per acordar l'executiva. També ha mantingut que espera que l'expresident pugui tornar a Catalunya quan es produeixi la decisió del Tribunal Constitucional.

Finalment, sobre la negociació amb el Govern, Turull ha assegurat que la seva formació no garanteix al president del Govern, Pedro Sánchez, més suports que el de la investidura i ha advertit, en relació amb el pacte amb ERC per al finançament singular de Catalunya, que Junts no votarà "res que tingui per objectiu el cafè per a tots". "La solidaritat ha de decidir-se des de Catalunya; si no, no és un concert", ha rematat, emplaçant el PSOE a abordar aquesta qüestió en la pròxima reunió a Suïssa.