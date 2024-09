Esclaus de la marihuana: les màfies recluten víctimes de tràfic per treballar en els cultius

Les màfies de la marihuana estan estenent els seus braços criminals també fins al tràfic de persones. A banda de l’augment de l’activitat i la violència que recullen les dades policials, els narcotraficants estan reclutant mà d’obra esclavitzada per cuidar i vigilar les plantacions. Es tracta de persones que són captades als seus països d’origen i que, mitjançant falses promeses de donar-los feina, són traslladades a Espanya per fer-se càrrec dels cultius en una situació molt precària: viuen en condicions insalubres, són controlades per videovigilància i reben càstigs severs si s’atreveixen a abandonar els cultius. Són els «esclaus de la marihuana», dels quals les forces de seguretat troben cada vegada més casos.

Ja a principis d’any, la Policia Nacional va alliberar tres persones obligades a treballar dia i nit en dues instal·lacions il·legals de Chiloeches (Guadalajara) i Colmenar de Oreja (Madrid). Setmanes enrere, també va transcendir que havien sigut posats en llibertat dos ciutadans albanesos que havien estat tancats en dues plantacions de marihuana a Castellbisbal i Molins de Rei.

A un d’ells li havien promès que treballaria a Espanya en un túnel de rentat de cotxes. Després de recollir-lo a l’aeroport, va ser traslladat directament a una nau industrial dins la qual hi havia una plantació de marihuana. Allà li van treure les seves pertinences, inclosos el passaport i el mòbil, i li van comunicar que des de llavors s’havia d’ocupar del cultiu. Li van donar un telèfon mòbil amb un sol contacte gravat.

Un altre membre de la banda li va explicar com havia de cuidar la plantació i els treballs que havia de portar a terme. I va ser durament advertit que farien mal a la seva família si s’hi resistia. Quan el van trobar els agents, va explicar que feia tres mesos que estava tancat a la plantació.

Amb el segon ciutadà albanès el modus operandi va ser similar. L’organització el va captar en una ciutat europea i, en el seu cas, sí que se li va explicar que es cuidaria d’una plantació de marihuana a Espanya, malgrat que va ser enganyat i se li va assegurar que es tractava d’una activitat legal. L’home va estar reclòs dos mesos fins que la marihuana va ser recollida. Finalment el va allibera la policia quan el van traslladar a un altre cultiu amagat en una nau industrial.

Els investigadors expliquen que els dos homes vivien a l’interior de les plantacions, sense poder sortir a l’exterior, sense llum natural ni ventilació, i menjant únicament el que els proporcionava algun membre de l’organització.

28 detinguts

Gràcies al testimoni d’aquestes víctimes i dels documents obtinguts en aquestes dues plantacions, la Policia Nacional va desmantellar a inicis d’aquest estiu sis cultius rmés de marihuana en naus industrials de Barcelona, Tarragona i Castelló. En aquest cas, els investigadors també van constatar que la banda havia començat a utilitzar xalets en urbanitzacions aïllades per ubicar la droga. En quatre d’ells es van localitzar plantacions de marihuana.

En total, la Policia Nacional va detenir 28 membres de la banda, entre ells el principal líder, i va requisar 13.218 plantes de marihuana i 1.310 grams d’haixix, a més de diverses armes de foc i blanques. També es va comprovar que havien defraudat gairebé dos milions d’euros d’electricitat. A més del tràfic de drogues i la tinença il·lícita d’armes, els agents imputen als sospitosos un delicte de tràfic d’éssers humans per obligar compatriotes a exercir de «jardiners» de la marihuana.

Cultius exteriors

Fonts policials estimen que aquests casos detectats no són més que la punta de l’iceberg d’aquesta nova mà d’obra esclavitzada i invisible que sosté, des de les plantacions, el negoci del cànnabis.

De fet, les forces de seguretat no només troben persones obligades a vigilar plantacions dins de naus industrials, sinó que també és habitual trobar-les en cultius exteriors, que són les que aporten més beneficis, perquè sónsuperfícies molt més extenses. A més, aquestes plantacions també són les que més atenció requereixen. Els «jardiners» que se n’ocupen -s’ha de dir que no tots són víctimes de tràfic- poden passar-se vuit mesos (de la primavera a la tardor, el temps que dura la collita) pernoctant al bosc en tendes de campanya i campaments improvisats en pèssimes condicions.

Aquest estiu, per exemple, els Mossos d’Esquadra han desmantellat nombrosos cultius exteriors en zones boscoses, algunes protegides. Fa setmanes, en una operació a Sant Celoni, es va detenir un home de 25 anys en unes instal·lacions a l’aire lliure on hi havia diverses tendes de campanya que formaven el campament dels cuidadors.

Igual que l’activitat, és difícil detectar víctimes de tràfic en el món de la marihuana. Les plantacions s’ubiquen habitualment en zones boscoses de difícil accés, sovint situades a prop d’embassaments estratègics que els equips d’extinció d’incendis utilitzen en cas de foc forestal (amb el risc que implica que, en cas que es declari un foc, no hi hagi aigua disponible perquè ha sigut sigut consumida de manera il·lícita). Els agents rurals en solen detectar alguns cultius durant les tasques de prevenció d’incendis i els «jardiners» acostumen a escapar-se al ser descoberts. No són pocs els residus i l’impacte ambiental que deixen aquests campaments.

Violència i armes

L’activitat vinculada al cànnabis no deixa d’augmentar, especialment a Catalunya, que s’ha convertit en el gran viver d’Europa. L’any passat, els Mossos d’Esquadra van desmantellar 73 xarxes criminals vinculades a la marihuana i l’haixix. Es van registrar 3.442 detencions, 95 narcoassalts, 9 homicidis relacionats amb el tràfic de drogues, 67 successos amb armes i 22 incidents marítims amb narcollanxes. A més a més, els Mossos van decomissar el 2023 més de mig milió de plantes de marihuana.

Les dades segueixen sent preocupants el 2024. En el primer trimestre de l’any, els delictes relacionats amb el tràfic de drogues a Catalunya van augmentar un 11,2% respecte al mateix període de 2023. Es produeixen més robatoris entre narcotraficants i els Mossos constaten que cada vegada són més violents, ja que s’utilitzen armes de guerra tant en els assalts com per evitar-los.

