Enxampen un conductor llançant una burilla a l'eix Transversal: 500 euros i sis punts

Els Mossos recorden que tirar qualsevol objecte a la via és una infracció greu que pot provocar accidents o incendis

Captura de pantalla del moment en què un conductor tira una burilla a la carretera en plena conducció per l'eix Transversal.

Captura de pantalla del moment en què un conductor tira una burilla a la carretera en plena conducció per l'eix Transversal. / Mossos d'Esquadra

Alba Díaz

Manresa

Un conductor ha estat sancionat amb 500 euros i la pèrdua de sis punts del permís de conduir per llençar una burilla de cigarreta a l'eix Transversal, a l’altura de Manresa. En un vídeo difós pel cos policial a les xarxes socials, es pot veure un vehicle negre circulant darrere d’un camió cisterna a la C-25, a punt d'agafar el carril de sortida que enllaça amb la C-55. És en aquest instant quan el conductor llença la burilla per la finestra, un gest que queda enregistrat i que ha servit com a prova per imposar la sanció.

Segons han informat els Mossos d’Esquadra, accions com aquesta no només suposen un risc per a la seguretat viària, sinó que també poden provocar incendis, especialment en zones amb vegetació seca.

La policia recorda que llençar qualsevol objecte a la via és una irresponsabilitat i està prohibit pel Reglament General de Circulació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents