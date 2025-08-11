Enxampen un conductor llançant una burilla a l'eix Transversal: 500 euros i sis punts
Els Mossos recorden que tirar qualsevol objecte a la via és una infracció greu que pot provocar accidents o incendis
Alba Díaz
Un conductor ha estat sancionat amb 500 euros i la pèrdua de sis punts del permís de conduir per llençar una burilla de cigarreta a l'eix Transversal, a l’altura de Manresa. En un vídeo difós pel cos policial a les xarxes socials, es pot veure un vehicle negre circulant darrere d’un camió cisterna a la C-25, a punt d'agafar el carril de sortida que enllaça amb la C-55. És en aquest instant quan el conductor llença la burilla per la finestra, un gest que queda enregistrat i que ha servit com a prova per imposar la sanció.
Segons han informat els Mossos d’Esquadra, accions com aquesta no només suposen un risc per a la seguretat viària, sinó que també poden provocar incendis, especialment en zones amb vegetació seca.
La policia recorda que llençar qualsevol objecte a la via és una irresponsabilitat i està prohibit pel Reglament General de Circulació.
