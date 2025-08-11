Salut demana evitar el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia
Enguany, s’han registrat 22 agressions per part de ratpenats a Catalunya
El Departament de Salut fa una crida per tal que s’eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia, ja que aquests animals són els principals portadors d’aquesta malaltia greu al nostre entorn. A Catalunya, com en altres comunitats i països europeus, s’ha confirmat la presència esporàdica de ratpenats infectats pel virus de la ràbia europeu.
Un 21% dels atacs notificats a Calalunya es considera de risc per la possibilitat de contagi d’aquesta malaltia, bé per transmissió pel contacte amb ratpenats dins o fora de Catalunya com amb d’altres animals en països amb ràbia endèmica.
Des de l’1 de gener fins el passat 29 de juliol, s’han reportat a Catalunya 88 atacs per part d’animals, 38 (43%) per part de gossos i 22 (25%) per part de ratpenats, en línia amb les notificacions d’anys anteriors. No hi ha risc de contagi per agressions d’animals terrestres autòctons com gossos, gats i fures, atès que Catalunya actualment està lliure de ràbia endèmica terrestre, no havent-se detectat casos des de l’any 1978, a excepció d’un cas en un gos l’any 2013, importat d’un país endèmic.
Durant els darrers anys s’han dut a terme a Catalunya campanyes destinades a la vacunació d’animals domèstics enfront aquesta malaltia, per tal d’evitar la seva infecció i conseqüentment la transmissió humana.
Cada any es reporten a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) més d’un centenar d’agressions a persones per part d’animals. Aquests atacs es produeixin majoritàriament per gossos (58%) i ratpenats (13%). La resta són de gats, rates, mascotes exòtiques i altres animals salvatges.
Aquests atacs succeeixen amb més freqüència durant el període estiuenc, durant els mesos de juny, juliol i agost (11%, 21% i 14% del total de mossegades, respectivament). La majoria dels incidents ocorren durant viatges de turisme (22%) i, dins del nostre territori, al carrer (16%), en l’entorn domèstic (15%) i en camins rurals (5%). Els països de destí turístic on més incidents d’aquest tipus es reporten són Tailàndia (20%), Marroc (16%), Índia (11%), Romania (5%) i Bali (3,5%).
Malaltia mortal
La ràbia és una malaltia molt greu, gairebé sempre mortal, que pot afectar a tots els mamífers. El virus es transmet habitualment per la saliva d’animals infectats a través de mossegades, esgarrapades o llepades sobre ferides obertes o mucoses.
Per tal de prevenir el contagi de la malaltia a persones que han patit una agressió per part d’animals considerats de risc, és necessària l’administració d’immunoglobulina antiràbica i el seguiment d’una pauta vacunal, posteriorment a l’exposició de risc. Enguany, un 63% de les exposicions notificades a la XVEC han requerit aquestes actuacions davant la possibilitat de contagi.
En aquest sentit, és important que si una persona troba un ratpenat no el manipuli, encara que sembli inofensiu o ferit, i en aquest cas, avisi els agents rurals perquè s’encarreguin de la seva gestió.
En cas de mossegada, esgarrapada o llepada d’un animal considerat de risc, tant a Catalunya com a qualsevol altre territori, a més de rentar immediatament la ferida amb aigua i sabó per reduir el risc d’infecció, cal consultar amb un centre assistencial per tal que faci una valoració de les actuacions a realitzar.
