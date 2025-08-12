Les visites a la biblioteca s'accentuen amb les altes temperatures: "He vingut perquè a casa fa molta calor"
Els usuaris valoren una proposta cultural que els permet estar frescos en un espai lliure de consum
Eli Don / Sara Soteras / Anna Ferràs
Les visites a les biblioteques municipals s'han accentuat coincidint amb les altes temperatures. Els usuaris busquen refugiar-se de la calor amb una proposta que els permet defugir el consum. El director de la Biblioteca Agustí Centelles de Barcelona, Walter Llorach, explica a l'ACN que l'afluència ha augmentat durant l'estiu en els darrers anys, sobretot arran de la campanya de promoció del consistori pel que fa als refugis climàtics. Els usuaris d'aquest equipament celebren que estigui oberta, com és el cas de la Candela, que la visita per llegir: "He vingut perquè a casa fa molta calor". No és l’única que ho fa per aquest motiu, també és el cas d'en Joaquim Bonavila, que troba en la biblioteca de Tortosa un espai "agradable i tranquil".
En plena segona onada de calor, anar a la biblioteca s’ha convertit en una alternativa gratuïta per passar el dia i refugiar-se de les altes temperatures. És el cas de la Candela, de 25 anys, a qui se li ha espatllat l’aire condicionat a casa i ha optat per llegir a la Biblioteca Agustí Centelles de Barcelona durant el matí. L’Ernest, de 25 anys, està en procés de cerca de feina i ha decidit preparar el currículum des del mateix espai, i ha posat en valor que es destinin recursos econòmics a refugis climàtics públics.
17 de 40 biblioteques obertes a Barcelona
També hi ha anat la Montse, de 76 anys, acompanyada del seu marit, principalment per sortir fora de casa. La parella visita una biblioteca que els queda més a prop de casa durant la resta de l’any, però aquest és el recinte cultural obert a l’agost més pròxim al seu habitatge.
D’una quarantena de biblioteques a la ciutat, aquest mes d’agost resten 17 d’obertes, cinc més que l’any passat, com ara la Biblioteca Agustí Centelles a l’Esquerra de l’Eixample i la Jaume Fuster al districte de Gràcia. La resta d’edificis tanquen de l’1 al 31 d’agost.
Cap "perill de consumisme"
Segons Llorach, el públic de les biblioteques també és diferent a l’estiu. Durant l’any, els estudiants són el perfil que omple en gran part aquests espais, però en aquesta època ho fa gent de totes les edats. Un cas és el d'aquells perfils que treballen des de casa i no gaudeix d’unes bones condicions climàtiques.
En aquests últims anys, s’han accentuat les visites durant aquest periode de l’any, sobretot arran de la campanya de promoció del consistori sobre refugis climàtics, opina Llorach. A més, destaca aquesta opció per sobre dels refugis climàtics que suposen els centres commercials, ja que es tracta d’una proposta lliure de cap “perill de consumisme”.
Una opció també a l'hivern
Per altra banda, el bibliotecari de la Jaume Fuster, Alberto López, admet que també hi ha gent que entra a la biblioteca només per agafar forces i recompondre’s de la calor. “Seuen, s’hi estan una estona i marxen”, remarca.
Per a López, és “preocupant” la manca d’espais públics actual a la ciutat. A més, creu que la biblioteca no només es refugi durant l’estiu, sinó també a l’hivern, amb les temperatures extremes. “Aquí les bliblioteques tenim molt a dir, som un espai i donem la benvinguda a tothom”, sintetitza.
Espais "agradables i tranquils" a Tortosa
La biblioteca municipal de Tortosa Marcel·lí Domingo és durant tot l'estiu un refugi climàtic per als infants i joves dels campus, que hi poden fer activitats més com gimcanes literàries, tallers de pintura i molts altres, però també s'hi veu un públic durant l'estiu que no és diferent al del curs escolar. Com detalla la directora Irene Prades, són molts els estudiants que hi troben un refugi, també climàtic, per estudiar, i altres usuaris que hi busquen llibres per passar les vacances i visitants de la ciutat que aprofiten per fer-se el carnet. "És un públic que gaudeix d'aquest refugi climàtic que tenim aquí, molt agradable per passar l'estiu", apunta Prades.
L'afluència de públic es nota des que sobren les portes a les nou del matí. Només els dilluns l'horari és de tarda i ahir l'afluència a partir de les sis de la tarda, quan a les Terres de l'Ebre ja s'havien batut rècords de temperatura i xafogor, va ser notable. "Es va notar molt, hi havia moltíssima gent, sobretot gent que venia a buscar llibres, o fer préstecs", ha contat la directora del centre de lectura.
Un d'aquests usuaris que incrementa les seves estades aquests dies a la biblioteca és Joaquim Bonavila, de Barcelona però resident a la capital ebrenca des de fa uns anys. Ell i la seva esposa venen tot l'any, a agafar llibres a fer converses i cursos d'anglès i altres activitats. Però aquests dies de tanta calor venen ben d'hora a llegir la premsa i la resta del dia potser repeteixen. "Quan sortim a donar la volta o a comprar alguna cosa, ara, aquests dies, sempre estem dient, passem per la biblioteca, així ens estem millor", explica Bonavila. A casa no tenen aire condicionat i al centre hi troben un espai "agradable i tranquil".
L'alcaldessa accidental de Tortosa i regidora de Cultura, Mar Lleixà, ha recordat a la ciutadania que la biblioteca és un dels refugis climàtics habilitats a la ciutat aquests dies i durant l'estiu. "És un espai tranquil on també, a part de tenir aire condicionat, tenim tot un seguit de recursos culturals per poder-ne gaudir i que millor que poder passar aquestes hores de calor intensa aquí envoltat també dels llibres, de contes, de còmics o de revistes", ha animat. Altres espais on passar l'onada de calor són el complex esportiu Win Tortosa, l'edifici consistorial, el Mercat Municipal, la Creu Roja.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu