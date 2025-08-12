Compte enrere per a l'eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa amb els millors llocs per gaudir d'aquest fenomen
Un espectacle celeste que no tornarà a repetir-se en 150 anys
Valentina Raffio
D’aquí exactament un any, el 12 d’agost del 2026, Espanya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d’un segle. I Catalunya serà un dels escenaris privilegiats per observar aquest espectacular fenomen astronòmic en què, durant uns instants, el Sol quedarà completament cobert per l’ombra de la Lluna, i deixarà una estampa memorable just abans del capvespre. "Un eclipsi solar total és un regal científic i col·lectiu que només es produeix una vegada cada moltes generacions. El nostre deure és organitzar-ho bé perquè tothom pugui disfrutar-lo amb seguretat, des de qualsevol punt del territori", va destacar ahir la consellera Núria Montserrat, que va anunciar que ja s’han posat en marxa els preparatius i que, entre d’altres, s’està treballant en un mapa detallat perquè la gent sàpiga exactament quins són els millors llocs per observar aquest fenomen.
Des de maig, la Generalitat va activar un pla d’acció interdepartamental liderat pel president Salvador Illa i coordinat per la conselleria de Recerca. La iniciativa compta amb la participació d’un total de 13 departaments del Govern i compta amb el suport tècnic de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i altres centres de referència en recerca i observació del cosmos. L’objectiu és "garantir que l’experiència sigui segura, accessible i enriquidora" per a tota la població. Per aconseguir-ho, amb el marge d’un any ja s’està treballant en un ventall de mesures que inclouen des de la planificació territorial i la mobilitat fins a la salut pública, l’educació, el turisme i la divulgació científica.
Verificar-ne la visibilitat
Una de les iniciatives estrella serà la creació d’un mapa de visibilitat, també conegut com a "mapa d’ombres", que assenyalarà els punts del territori on l’eclipsi es podrà veure en condicions òptimes. Per això avui, un any exacte abans de l’eclipsi, un equip d’Agents Rurals recorrerà diversos enclavaments dins de l’anomenada franja de totalitat per verificar-ne la visibilitat de l’horitzó, accessibilitat i condicions de seguretat. A partir d’aquí es recopilaran les dades i es crearà un mapa detallat sobre on es podrà veure l’eclipsi. Segons expliquen des de la conselleria de Recerca, el recurs es publicarà en els pròxims mesos i serà de lliure consulta per a institucions, entitats i ciutadania.
Segons Ignasi Ribas, director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), aquest mateix exercici també és recomanable per a qualsevol ciutadà. "Aquest dimarts tenim una molt bona excusa per sortir a disfrutar de la posta de sol. Si aconseguim veure-la sense impediments des d’algun lloc de la franja de totalitat, això significa que hem trobat un bon lloc per observar l’eclipsi de l’any vinent", diu, recordant que, si no aprofitem l’ocasió, "el pròxim eclipsi total de Sol visible des d’algun punt de Catalunya serà el 17 de novembre del 2180".
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu