Mor l'empresari de la construcció Julio Sorigué als 92 anys
Va fundar el grup Sorigué, empresa referent en el sector de la construcció
L'empresari Julio Sorigué ha mort aquest dimarts als 92 anys, segons han confirmat a l'ACN fonts del grup empresarial. Nascut el 1933 a Cervera, va ser un pioner en el sector de la construcció, on va fundar el 1968 el grup Sorigué, empresa referent en l'àmbit espanyol. Juntament amb la seva parella, Josefina Blasco, va crear la Fundació Sorigué l'any 1985, institució que acull una de les col·leccions d'art més importants d'Espanya i a la qual es vinculen també projectes socials i educatius. Entre altres reconeixements va rebre el 2010 la Medalla al Treball Francesc Macià i, posteriorment, la Creu de Sant Jordi. El seu comiat tindrà lloc aquest dijous a les 11.00 h a la Catedral Nova de Lleida.
En un comunicat remès per l'empresa als mitjans de comunicació, la presidenta del grup i neboda de Julio Sorigué, Ana Vallés, ha lamentat la seva mort, que suposa un moment de "gran dolor", ja no sols en l'àmbit personal sinó per la pèrdua d'un gran empresari ha "admirat profundament".
"La seva trajectòria professional suposa un referent per al nostre grup i el seu llegat perdurarà en la nostra companyia a través del compromís de tot el nostre equip per a tirar endavant la missió que ell va iniciar. Continuarem treballant amb la mateixa dedicació i passió que ens va inspirar, assegurant-nos que Sorigué continuï sent un referent de lideratge i compromís”, conclou Vallés en la nota.
Foment del Treball Nacional ha lamentat el traspàs de Julio Sorigué, un home del qual han destacat "l'esperit emprenedor, visió empresarial global i sensibilitat social". "Fou un pioner en el món de la construcció i un pilar del món empresarial lleidatà, català i espanyol", ha destacat l'organització.
També s'hi ha referit el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, que considera que la capital del Segrià ha perdut un referent. "Ens ha deixat Julio Sorigué, Medalla d’Or de la ciutat, empresari visionari i compromès amb la nostra terra. El seu llegat social, cultural i empresarial perdurarà. El meu més sentit condol a la família i amics", ha afegit.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu