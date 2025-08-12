ONADA DE CALOR

Un temporer de 61 anys mor a Alcarràs mentre treballava a més de 40 graus

L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort del treballador

Temporers fent la pausa per dinar durant la recol·lecció de nectarina en un camp als afores d’Alcarràs, en una imatge d'arxiu.

Temporers fent la pausa per dinar durant la recol·lecció de nectarina en un camp als afores d’Alcarràs, en una imatge d'arxiu. / Zowy Voeten

Gabriel Ubieto

Barcelona

Un temporer va morir aquest dilluns a la tarda mentre treballava collint fruita en una finca d'Alcarràs, al Segrià, segons ha pogut confirmar l'ACN. Els Mossos van ser alertats cap a les 16.45 de la tarda, coincidint amb el pic de l'onada de calor, amb temperatures pròximes als 41 graus al municipi. Segons sembla, l'home s'hauria marejat i va començar a trobar-se malament. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a una finca situada vora la carretera de Vallmanya, però quan hi van arribar l'home no presentava signes vitals i no el van poder reanimar. Segons els Mossos, ara s'està pendent de conèixer els resultats de l'autòpsia per aclarir les causes de la mort i determinar si es tracta d'un accident laboral.

En declaracions a l'ACN, l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, ha lamentat els fets i ha explicat que el treballador mort estava empadronat a la ciutat de Lleida. Segons Castany, l'home estava treballant en una finca situada entre el terme de Torres de Segre i Alcarràs, al Segrià, i ha recordat que el cas està sota investigació policial.

El batlle ha destacat l'esforç de les empreses agrícoles del municipi per adaptar la feina a les altes temperatures i ha explicat que cada cop més s'intenta fer jornades intensives entre primera hora del matí i les dues del migdia, amb una pausa per descansar i refrescar-se, procurant sempre que els treballadors tinguin aigua a la seva disposició.

