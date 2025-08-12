ONADA DE CALOR
Un temporer de 61 anys mor a Alcarràs mentre treballava a més de 40 graus
L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort del treballador
Gabriel Ubieto
Un temporer va morir aquest dilluns a la tarda mentre treballava collint fruita en una finca d'Alcarràs, al Segrià, segons ha pogut confirmar l'ACN. Els Mossos van ser alertats cap a les 16.45 de la tarda, coincidint amb el pic de l'onada de calor, amb temperatures pròximes als 41 graus al municipi. Segons sembla, l'home s'hauria marejat i va començar a trobar-se malament. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a una finca situada vora la carretera de Vallmanya, però quan hi van arribar l'home no presentava signes vitals i no el van poder reanimar. Segons els Mossos, ara s'està pendent de conèixer els resultats de l'autòpsia per aclarir les causes de la mort i determinar si es tracta d'un accident laboral.
En declaracions a l'ACN, l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, ha lamentat els fets i ha explicat que el treballador mort estava empadronat a la ciutat de Lleida. Segons Castany, l'home estava treballant en una finca situada entre el terme de Torres de Segre i Alcarràs, al Segrià, i ha recordat que el cas està sota investigació policial.
El batlle ha destacat l'esforç de les empreses agrícoles del municipi per adaptar la feina a les altes temperatures i ha explicat que cada cop més s'intenta fer jornades intensives entre primera hora del matí i les dues del migdia, amb una pausa per descansar i refrescar-se, procurant sempre que els treballadors tinguin aigua a la seva disposició.
