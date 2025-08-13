Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros per l'eix Transversal
El superesportiu híbrid de 1.000 CV, encara pendent de sortir al mercat, ha estat vist aquest dimarts circulant per la C-25
Alba Díaz / Gemma Sanllehí
No és habitual creuar-se amb un superesportiu de gairebé un milió d’euros circulant per Catalunya. Aquest dimarts, un Aston Martin Valhalla —el nou híbrid endollable de la firma britànica, concebut per situar-se per sota del Valkyrie i pensat per a un ús més quotidià— ha estat caçat a l’eix Transversal, a l’altura del polígon de Santpedor, durant una sessió de proves a carretera oberta.
El model, que combina un motor V6 central amb tecnologia híbrida i és capaç d’assolir els 350 km/h i accelerar de 0 a 100 km/h en només 2,5 segons, es troba en la fase final del seu desenvolupament. Entre els seus trets distintius hi ha les portes dièdriques, el volant d’inspiració de competició i unes exclusives lleves de canvi en forma d’ala. L’interior ofereix detalls pràctics com espai per a equipatge darrere dels seients i un muntatge per al telèfon del conductor.
Inicialment previst per a entrar en producció a finals de 2021, el projecte ha patit diversos endarreriments. La fabricació del prototip va començar el segon trimestre del 2025, amb una producció limitada a 999 unitats i un preu estimat que ronda el milió d’euros.
La presència del vehicle al Bages confirma que Espanya, juntament amb el Regne Unit, és un dels escenaris escollits per a les últimes proves d’aquest cotxe d’edició limitada, que promet ser el model més ben situat en la gamma actual d’Aston Martin.
