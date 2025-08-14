Reunió urgent després del succés
La Generalitat promet reforçar les inspeccions al camp després de la mort per calor d’un temporer a Alcarràs
Agricultura planteja revisar els protocols actuals, tenint en compte que les temperatures extremes són cada vegada més habituals
María Jesús Ibáñez
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat reforçarà les inspeccions a les finques agrícoles per confirmar que en totes s'estan complint les mesures de seguretat i prevenció de la salut laboral durant els episodis de calor extrema previstos per als pròxims dies. El departament, que no descarta activar protocols extraordinaris si la situació meteorològica es complica i empitjora, ha convocat aquest dijous les organitzacions del sector a una reunió d’urgència, després de la mort dimarts d’un temporer en una explotació d’Alcarràs (Segrià), presumptament per un cop de calor.
En tot cas, la delegada d’Agricultura a Lleida, Núria Gil, ha insistit que cal treballar de manera coordinada amb altres departaments de la Generalitat (això inclou Salut i també Empresa i Treball) per revisar i millorar els protocols actuals davant els casos, cada vegada més recurrents de calor extrema i adaptar -los a la nova realitat». Gil ha demanat també prudència en tant no es disposi dels resultats definitius de l’autòpsia i de l’expedient de Treball, per determinar amb rigor les causes de la mort.
Actualment, els empresaris agrícoles estan obligats a adaptar els horaris dels seus treballadors per evitar les hores de màxima insolació, incrementar els períodes de descans, facilitar punts d'hidratació suficients i assegurar-se que l'empleat utilitza un equipament adequat per protegir-se del sol. «Hem de treballar conjuntament, any rere any, per millorar professionalitzar encara més la campanya agrària i garantir unes condicions laborals segures, especialment en períodes d’emergència climàtica com l’actual», ha insistit la delegada a Lleida.
Davant les denúncies del sector per l’assenyalamentque han patit després d’aquest cas, Gil ha remarcat que «els agricultors i el món rural formen part essencial del teixit socioeconòmic, per la qual cosa cal evitar la criminalització del sector agrari i del territori», ha demanat. «És injust i contraproduent reduir-los a estereotips negatius:la gran majoria d’explotacions treballen amb rigor i compleixen la normativa i el Govern vetllarà per garantir que així sigui», ha assegurat la directora dels serveis territorials.
