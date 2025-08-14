Violència sexual
Catalunya registra 12 agressions i abusos sexuals al dia i una de cada cinc es produeixen en l’àmbit familiar
La violència sexual a la comunitat ha crescut un 12 % en els sis primers mesos del 2025 respecte a l’any anterior
Germán González
Les denúncies per violència sexual continuen augmentant. En els sis primers mesos del 2025, es van interposar a Catalunya 2.130 denúncies per delictes de violència sexual, un 12 % més que en el mateix període de l’any anterior. D’aquestes, es van resoldre 1.843 casos, amb un resultat de 960 detinguts, un 12 % i un 15 % més, respectivament, sobre els sis primers mesos del 2024.
L’increment suposa que es produeixen entorn de 12 denúncies per agressions i abusos sexuals al dia a Catalunya, segons el registre dels Mossos a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. La tendència és molt similar a la resta d’Espanya, on, segons les dades del Ministeri de l’Interior, durant el primer trimestre de l’any (encara no s’han publicat les dades del segon) es van registrar 4.760 denúncies per delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, per tant, 13 al dia. L’increment trimestral és del 3,8%.
En qualsevol cas, segons recalca Interior en el balanç de criminalitat, «l’augment sostingut d’aquest tipus de delictes s’ha de posar, en part, en relació amb les actives polítiques de conscienciació i de reducció de la tolerància social i personal davant aquest tipus de fets delictius, que es tradueixen en una disposició més gran de les víctimes a denunciar-los».
És a dir, no necessàriament s’estan produint més violència sexual que abans, sinó que ara es denuncien delictes que abans no arribaven a coneixement de la justícia o les forces de seguretat. N’hi ha prou amb l’exemple del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenni Hermoso al mundial de futbol.
Àmbit familiar
Tot i així, segons els experts, hi continua havent un nivell important d’infradenúncia, tenint en compte que bona part de les agressions sexuals són perpetrades en l’àmbit familiar, de pares afilles, al si de les parelles, de tiets a nebodes, etcètera. De fet, segons l’estadística de delictes sexuals registrats a Barcelona en els sis primers mesos, una de cada cinc es produeixen en l’àmbit familiar, davant un 15 % que tenen lloc en bars i discoteques. És a dir, l’imaginari col·lectiu entorn de violadors desconeguts que ataquen noies joves a la sortida de les discoteques no sempre s’ajusta a la realitat.
Les dades barcelonines també indiquen que el 40 % de les agressions sexuals denunciades es produeixen a l’interior d’un domicili (per un familiar o per una altra persona), un 20,5 % a la via pública i un 15 % en el marc de l’oci nocturn. A Barcelona, les denúncies també s’han incrementat en els sis primers mesos de l’any, en concret un 17%; augment que els Mossos atribueixen, parcialment, a denúncies amb latència: és a dir, a fets denunciats ara però ocorreguts fins a una dècada enrere, a causa de la conscienciació social existent en l’actualitat, esperonada pel moviment feminista, el # Metoo o casos com el de La Manada de Pamplona.
En aquest context, l’Insitut català de Medicina Legal i Ciències Forenses ha obert una unitat especialitzada en violències sexuals. En els sis primers mesos de l’any, ha atès 327 víctimes. El 89 % són dones i tres de cada quatre víctimes menors de 30 anys, amb una mitjana d’edat de 28,8 anys. Un 9 % d’aquests casos són d’agressions grupals,un percentatge que ha augmentat l’últim any ja que el 2024 la mitjana va ser del 7,6%.
