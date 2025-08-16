Bombers gallecs: Sous mileuristes i torns de 14 hores
La Brigada de Reforç contra Incendis Forestals (BRIF) de Galícia, amb jornades que els porten al límit físic i mental, resulta essencial en la lluita directa contra flames cada vegada "més virulentes".
JAVIER FRAIZ
"Et dutxes diverses vegades però, durant dies, continues fent olor de fum, i els ulls piquen, treuen brutícia, se t’enganxen al dormir. Quan acaba un incendi, en què arribem a pulsacions per sobre de 160 per minut, tens molt mal de cap, el tens com un bombo. Estàs destrossat i en un estat de febre a conseqüència de la calor i el fum, a uns 37,5º, segons un estudi que vam fer. Necessites un ibuprofèn a l’acabar. No és fàcil dormir, per l’estrès i l’adrenalina. Estem immersos en una dinàmica d’incendis constants, de foc rere foc, dia i nit. És esgotador tant físicament com també mentalment". La catastròfica onada que arrasa Ourense desgasta i exigeix al màxim a professionals que s’enfronten a les goles dels incendis, que ataquen els fronts i que es desviuen per protegir al màxim les vides, les cases i el medi ambient.
Cristóbal Medeiros, bomber forestal a la Brigada de Reforç contra Incendis Forestals (BRIF) de Laza (Ourense), defineix un escenari molt complicat, sense precedents. "Els incendis són molt més virulents i salvatges. Aquests incendis tan monstruosos generen per si mateixos condicions com vents molt forts que els compliquen. Cada any que passa hi ha més combustible forestal, més muntanya, els estius són cada vegada més secs i les onades de calor duren més. Cada any seran inclús pitjor".
En aquestes jornades de dificultat i alta tensió, la situació és crítica, comparteix. "És una bogeria, un caos. Hi ha incendis molt grans i actius, dins dels quals hi ha diversos fronts. Et trobes un incendi en què un front va cap al nord, un altre cap a l’oest, i així en quilòmetres de distància", descriu Medeiros. "Són molt complicats d’apagar i, per desgràcia, estan afectant molts llogarrets i pobles. De vegades et sents impotent", diu.
El seu equip treballen "a peu de flama", resumeix. D’una banda, aquesta ubicació els permet que, "si passa alguna cosa, podem creuar cap a zona cremada, un lloc segur; però d’altra banda, pateixes molt més perquè les condicions són molt pitjor: estàs aguantant la radiació de l’incendi i t’empasses un munt de fum. Pateixes per la calor, l’estrès i l’esforç físic", assenyala el bomber.
40 intervencions
La de Laza és l’única BRIF amb base a Galícia. Des de l’inici de la campanya ja acumulen 40 intervencions en operatius d’extinció, molt exigents en les últimes jornades, amb grans monstres de foc que estan devastant Ourense. Aquests bombers forestals que posen esforç i entrega en els operatius d’extinció tenen un sou mileurista. En les pròximes setmanes s’espera que es publiqui al BOE una millora de les seves condicions, però, de moment, "cobrem una mitjana de 1.200 euros durant l’època d’extinció, uns 100 euros més", explica Medeiros, que també és el responsable a Galícia de la UGT.
La BRIF de Laza està integrada per quatre tècnics, set capatassos, un preparador físic, dos tècnics de base, dos emisoristes i, com a personal d’extinció, tres equips de 16 bombers forestals cada un, suma que dona un total de 48. Si les condicions meteorològiques són favorables i si és de dia, es desplacen amb dos helicòpters, que els permeten un reconeixement previ des de l’aire de l’estat de l’incendi. Quan no és possible per manca de visibilitat, hi van per carretera. En l’època d’incendis, el torn s’allarga fins a les 14 hores.
