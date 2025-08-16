Quines restriccions i prohibicions implica el nivell 4 del Pla Alfa a Catalunya, l'alerta màxima per risc extrem d'incendis?

Militars de l'UME i efectius de Bombers catalans en un escarpament de l'àrea sinistrada a Paüls

Ángel Guerrero

Barcelona

Des d'aquest dissabte està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 126 municipis de 13 comarques i queda restringit l'accés a 11 espais naturals. Segons ha informat la Conselleria d'Interior, l’aplicació va entrar en vigor des de les 00.00 hores d'anit i es restringeix l'accés a onze espais naturals.

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el seu pla Procicat per calor molt intensa diürna i nocturna, que va començar el dijous 14 i durarà fins a principis de la setmana vinent, informa en un comunicat. El perill per calor es preveu especialment alt aquest dissabte a l'Alta Ribagorça (Lleida) i a les comarques de l'Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià (Tarragona).

Restriccions d'accés en espais naturals protegits

Amb l'activació del nivell 4, es restringeix l'accés als espais naturals especialment vulnerables:

  • Cap de Creus
  • Massís de l'Albera
  • Tivissa-Vandellòs
  • Serra de Montsant
  • Prades
  • Cardó-Boix
  • Els Ports
  • Montsec Ares-Trago Noguera
  • Serra de Llaveria
  • Serres de Pradell
  • Mont-roig

L'objectiu d'aquestes restriccions és reduir el risc d'ignició, ja que 9 de cada 10 incendis a Catalunya tenen origen humà, i protegir les persones que poguessin trobar-se en aquestes zones si s'iniciés un foc.

Reforç de la vigilància aèria i terrestre

Durant els dies de major risc, els Agents Rurals centraran la seva activitat en la prevenció d'incendis forestals, amb un reforç especial de vigilància aèria i major presència al territori. El dispositiu es completa amb:

  • Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
  • Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF)
  • Voluntariat de Protecció Civil
  • Cossos de seguretat
  • Personal dels espais naturals afectats

S'instal·larà senyalització informativa i es desplegaran informadors per a conscienciar sobre la importància de complir les restriccions.

Crida a la ciutadania: evitar activitats de risc

Des del Govern es fa una crida a la responsabilitat ciutadana. Es demana evitar qualsevol activitat que pugui implicar risc d'incendi, com l'ús de foc, material pirotècnic o maquinària en zones forestals.

Durant els nivells 3 i 4 del Pla Alfa, queda prohibit:

  • Encendre foc en zones forestals o a menys de 500 metres
  • Dur a terme activitats que hagin estat prèviament autoritzades si impliquen risc
  • Accedir als espais naturals tancats per precaució

Els Agents Rurals supervisaran que es respectin totes aquestes prohibicions, i recorden que poden consultar-se diàriament els nivells de risc i els municipis afectats al web del Pla Alfa.

