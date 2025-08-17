El fum dels incendis a Espanya frena les temperatures, que se situen per sota de l'esperat
Diverses estacions superen els 40 graus aquest diumenge, entre elles la d'Espolla
ACN
El fum dels incendis que hi ha actius a l'Estat ha frenat la pujada de les temperatures prevista per aquest diumenge. Els termòmetres se situen, per ara, per sota de l'esperat a conseqüència del fum que hi ha a les capes mitjanes de la troposfera, que inhibeix la intensitat del sol, segons ha explicat el Servei Meteorològic de Catalunya. A les 16 h de la tarda, diverses estacions superen els 40 graus, amb la màxima registrada a Miami Platja (40,7 graus). En qualsevol cas, el Meteocat manté que es tracta del "pitjor dia" de la tercera onada de calor que afecta Catalunya, amb ambient molt encalitjat, valors màxims que poden arribar als 44 graus al sud, vent sec i reescalfat del nord i possibilitat d'alguna tempesta seca.
Entre les màximes d'aquest diumenge a primera hora de la tarda també hi ha les observades en les estacions d'Aldover (40,4 graus), l'Ametlla de Mar (40 graus) i Espolla (40 graus). Entre els valors més elevats destaquen, sobretot, estacions del sud de Catalunya.
A Barcelona, la màxima s'ha registrat a l'Observatori Fabra (32,4 graus). A Girona s'han assolit els 38,5 graus; a Tarragona els 31,7 i a Lleida els 34,2.
En canvi, pel que fa a les mínimes, s'han observat a Das, amb 10 graus; els Guixers – Valls, amb 11,7 graus i el Pont de Suert, amb 11,9 graus.
El Meteocat manté l'avís per calor nocturna i de cara a dilluns preveu que els termòmetres vagin a la baixa.
