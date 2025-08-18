METEOROLOGIA

Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts

Persones amb paraigües sota la pluja, en una imatge d'arxiu. / Jordi Cotrina

Persones amb paraigües sota la pluja, en una imatge d'arxiu. / Jordi Cotrina

Redacció

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de pluges intenses a partir de les 14.00 hores d’aquest dilluns. Les precipitacions podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de l’oest de Catalunya i al Pirineu. Tot i que la previsió apunta al final de l’onada de calor, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta pròxima nit sigui encara especialment calorosa al litoral central i sud, així com a les Terres de l’Ebre.

Tot això passa mentre més d’un centenar de municipis segueixen en risc extrem d’ incendi a l’Alt Camp, l’Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.

Pel risc d’incendis, també es mantenen tancats nou espais naturals: el Cap de Creus; l’Albera; les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaberia i Pradell; la serra de Montsant; les muntanyes de Prades; el Cardó-el Boix; els Ports; el Montsec d’Ares i la serra de Mont-roig.

Tot i que ja ha passat el pic de l’onada de calor del cap de setmana, els Bombers de la Generalitat i altres cossos d’emergències continuen en alerta per la situació de perill.

