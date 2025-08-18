Cau una de les tres branques de l'històric Pi d'en Xandri
L'exemplar va ser qualificat d'Arbre monumental per la Generalitat de Catalunya
Una de les tres branques principals de l'històric Pi d’en Xandri de Sant Cugat del Vallès ha caigut. És una de les que sobresortia i donava la forma icònica, qualificat d'Arbre monumental el març passat per la Generalitat de Catalunya, un fet que en blindava la protecció i en reafirmava el valor científic, patrimonial i històric. Es tracta d'un dels pins més vells de Catalunya i es calcula que va néixer fa més de 250 anys. Amb 23 metres d'alçària, un tronc de 3,2 metres de diàmetre i la peculiar forma de para-sol, el Pi d'en Xandri s'ha convertit en un símbol de la lluita per la preservació del patrimoni natural de Sant Cugat. Tot i que encara no se n'han confirmat les causes, es descarta per ara que la causa sigui un acte vandàlic.
El Pi d'En Xandri es va plantar el 1774 per marcar els límits de les terres d'una nissaga del municipi i més recentment ha estat símbol de la lluita per la preservació de l'entorn natural de Torre Negra. Aquest simbolisme va prendre una dimensió especial a partir de 1997, quan va ser víctima d'un atac: la matinada del 2 de febrer d'aquell any algú va intentar, sense èxit, talar-lo i cremar-lo, però li va deixar unes greus ferides de les quals encara es recupera.
El pi viu des d'aquell moment apuntalat i tècnics forestals el revisen anualment per avaluar-ne l'estat. En aquell moment, a més dels puntals es van fer també operacions de bionutrició perquè l'arbre regenerés els teixits de manera natural i aconseguís tancar les ferides.
Actualment, la seva capçada fa uns 21 metres d'ample i té una forma peculiar, amb una branca díscola que va quedar aïllada de la resta després de la nevada de 1962, quan l'arbre va perdre part de la seva brancada pel pes de la neu. Aquestes espècies poden arribar a viure més de 400 anys.
