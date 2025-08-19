Junqueras s’obre a decidir en una consulta si ERC continua recolzant Illa
Gisela Boada
"Estem a favor de consultar-ho sempre tot amb tothom". Així es va pronunciar ahir el president d’ERC, Oriol Junqueras, sobre la possibilitat de celebrar un referèndum intern per decidir si el partit ha de continuar recolzant el Govern de Salvador Illa. La proposta sorgeix després que la setmana passada, un dels sectors crítics dels republicans, el Col·lectiu Primer d’Octubre, sol·licités a la direcció que convoqués aquesta consulta a la militància al considerar que el PSC no està complint el pacte d’investidura amb Illa.
Va ser precisament la militància republicana la que va avalar l’acord amb el PSC en el seu moment amb el 53,5% dels vots. Ahir, en el marc de les jornades de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent, Junqueras va reiterar que és conscient que Illa no ha complert els acords segellats fa un any i va assegurar que la negociació d’uns pressupostos per a 2026 encara està a "anys llum".
Segons el líder republicà, el principal obstacle per abordar els comptes públics és que les bases presentades al juliol per al nou model de finançament català, que sustenten l’acord d’investidura, són "clarament insuficients" i estan a "anys llum del que hauria de ser". Quan es van posar sobre la taula, després de la comissió bilateral Estat-Generalitat, els republicans ja van amenaçar de retirar el seu suport a la legislatura si no "rectificaven".
Els pressupostos
Des de fa dies ERC pressiona perquè Illa no doni per descomptats els seus vots. "Si el PSC vol nous pressupostos, segur que s’esforçarà a millorar el model de finançament i la recaptació dels impostos des de Catalunya", va insistir. "No hi haurà nous acords amb els socialistes en matèria pressupostària fins que no es compleixin els pactes sobre finançament i la recaptació fiscal", va assegurar.
