L’onada de calor s’acaba i dona pas a temperatures per sota de la mitjana
El fum dels incendis que castiguen el nord-oest d’Espanya condiciona el temps a Catalunya i accelera el descens del termòmetre. El Meteocat veu "poc probable" que es declari un altre episodi tòrrid tan intens durant el que queda d’estiu.
Guillem Costa
La tercera onada de calor des que va començar l’estiu arriba a la seva fi a Catalunya. És cert que encara hi ha un avís activat per temperatures mínimes elevades a les comarques del litoral de Barcelona i Tarragona, on es poden registrar mínimes superiors als 25 graus durant la nit (nit tòrrida). No obstant, les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que les temperatures baixaran durant els pròxims dies.
De fet, ahir les temperatures ja van ser més suaus que 24 hores enrere. "En general, la calor ha disminuït a la majoria de zones de Catalunya entre un i cinc graus", va dir Xavier Soler, tècnic del Meteocat, en conversa amb El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari.
"A partir de dijous i divendres, s’espera l’entrada d’una massa d’aire més fresca que donarà pas a unes temperatures per sota de la mitjana climàtica dels últims 30 anys", explica Soler. En concret, aquesta massa d’aire, a 1.500 metres d’altura, es pot situar al voltant dels 12 o 13 graus, quan el més habitual en aquestes dates és que estigui entorn dels 17 graus. Cal assenyalar que aquestes temperatures són les de la massa d’aire, no les que es registraran a Catalunya.
Dies més curts
Poden arribar noves onades de calor? "A mesura que avanci el mes d’agost, resulta cada vegada menys probable que aparegui una nova onada de calor", va afegir el tècnic del Meteocat. Durant la segona quinzena d’aquest mes, els dies ja són més curts, amb menys hores d’insolació. "A més, hi ha més dinamisme atmosfèric, amb entrades i sortides més freqüents de masses d’aire", va afegir.
Aquest escenari facilita que no es declarin nous episodis de calor extrema: "Les previsions a mitjà termini assenyalen unes temperatures que encaixaran amb la mitjana o que fins i tot seran més baixes del que és habitual". "Es podria dir que tindrem valors normals per a l’època, que farà el temps que toca", va afirmar Soler. Durant dijous i divendres, també es poden registrar precipitacions, que contribuiran a reduir les temperatures en zones de muntanya. La inestabilitat es pot repetir al llarg de la setmana vinent, asseguren des del Meteocat.
El vel blanquinós que ha difuminat la llum solar i ha alterat la previsió meteorològica continua present al cel de Catalunya. El fenomen no respon a la presència de núvols, sinó al fum generat pels incendis forestals en diferents punts d’Espanya i que ha viatjat fins a les capes mitjanes de l’atmosfera catalana.
Fum en suspensió
Segons el Meteocat, aquesta boira ha moderat de manera parcial la pujada de les temperatures, a l’impedir que la radiació solar incideixi amb tota la seva intensitat sobre el territori. El resultat ha sigut un ambient opressiu i caliginós, en el qual la visibilitat s’ha vist reduïda i l’horitzó ha quedat tenyit d’un gris deslluït.
L’entrada d’aquest fum va coincidir amb l’episodi més crític de la tercera onada de calor que viu Catalunya aquest estiu. El fum en suspensió, que actua com una pantalla al dispersar la llum solar, va suavitzar l’escalfament immediat de l’aire i va evitar rècords de temperatures que estaven previstos per a diumenge passat.
No obstant, aquesta circumstància no suposa un alleujament real per a la població. Els experts adverteixen que l’atmosfera continua molt reescalfada i que la intrusió de partícules procedents dels incendis pot afectar també la qualitat de l’aire. En paral·lel, la inestabilitat atmosfèrica pot afavorir l’aparició de tempestes seques, precipitacions d’escassa entitat acompanyades d’aparell elèctric que, lluny de reduir el perill, es poden convertir en un nou factor d’ignició sobre la vegetació resseca.
De fet, el risc d’incendi continua sent molt elevat a Catalunya. Ahir estava prohibit l’accés a nou massissos (cap de Creus, Albera, muntanyes Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, serra de Montsant, muntanyes de Prades, Cardó-el Boix, els Ports, Montsec d’Ares i serra de Mont-roig) i 103 municipis se situaven en el nivell 4 (el més elevat) del Pla Alfa que activa el cos d’Agents Rurals.
El fum que arriba a Catalunya no només altera les previsions i tenyeix el cel d’un to tèrbol, sinó que reflecteix la magnitud dels focs que es propaguen en altres comunitats. La suma d’altes temperatures, vent fort i baixa humitat situa la regió en una situació de màxima alerta, mentre les autoritats recomanen extremar les precaucions en zones forestals i limitar l’exposició al sol en les hores centrals del dia, tot i que aquest es mostri entelat rere una cortina de fum.
El Meteocat va informar que a partir de demà dimecres s’observarà un descens de les temperatures, que fins i tot poden ser més baixes del que és habitual per a aquesta època de l’any. Durant el que queda d’aquest mes d’agost, s’espera que aquesta tendència es mantingui, tot i que no es pot descartar cap altra onada de calor (seria la quarta de l’estiu a Catalunya) si l’escenari canvia.
