Laura Torrente, 'influencer': «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
La jove Laura Torrente compagina la vida de creadora de contingut amb la de competidora i entrenadora de Fit Kid, ara, la seva trajectòria professional farà un gir radical
Andrea Izquierdo
Hi ha tres tipus de persones a l’hora de vestir. El primer és «el camaleó despreocupat». És un esperit lliure. Diu que qui pateix pels estils és superflu. Conviu amb l’incansable «arquitecte de l’outfit». M’hi incloc. Persones amb idees i molta intenció. Però sense talent innat. Per cada look, regirem l’armari. Després de diverses crisis existencials, aconseguim construir el que buscàvem. Admirem els qui posseeixen el do del tercer grup, el de les «icones de l’estil». Persones com la Laura Torrente (Navàs, 2005) fan en minuts allò que els altres fem en hores. I és per això que la catalana s’ha convertit en una referent de la moda a internet.
Crea contingut de moda, bellesa i estil de vida i suma 467.000 seguidors a TikTok i 66.000 a Instagram. Mai havia somiat a ser creadora de contingut, però ha temptat la sort des dels 13. Va ser llavors que va començar a pujar «el contingut que faria qualsevol adolescent», diu. Fa dos anys, un clip ensenyant un look se li va viralitzar. «I vaig decidir fer-ne més», diu. Els likes inacabables van derivar en marques interessades a treballar amb ella. Primer, amb regals. Després, amb diners. Va sorprendre. «Al principi els meus pares no entenien res», recorda. A dia d'avui, podria pagar-se un lloguer a Barcelona amb el que cobra, afirma. «Tot i això, és un sector molt inestable», afirma.
No va ser plenament conscient de l’èxit virtual fins que la marca cosmètica CeraVe va convidar-la al seu primer esdeveniment. Entre el batibull, va distingir una cara que la va fer quedar «totalment en blanc». Tenia a uns metres la Lola Lolita, una de les influencers de lifestyle més destacades de l’Estat. «Va ser un cop de realitat», recorda.
Les xarxes són un reflex de la nostra personalitat. Com a mínim, de la part més fotogènica. I en alguns vídeos, la bagenca introdueix backflips (mortal enrere) que fan intuir que darrere del seu impol·lut perfil s’hi amaga una esportista. Torrent fa Fit Kid, una disciplina que combina dansa i gimnàstica acrobàtica.
Va començar a L’Eix, a Navàs. Va acabar traslladant-se a l’Egiba de Manresa per entrenar a alt nivell. Hi va estar quatre anys. Finalment, va optar per treballar a un ritme menys exigent. Va tornar al seu poble. Fins ara ha compaginat la vida de creadora amb la d’esportista i entrenadora. Competeix i també forma un grup d’infants al mateix gimnàs. «Hi ha dies en què treballo una hora i a la següent soc jo la que entrena», detalla.
Com un triple salt acrobàtic, la seva vida ha fet un tomb espectacular a gràcies a les xarxes. «Abans tenia clar que em dedicaria a l’esport», afirma. De fet, ha cursat un grau mitjà i un de superior vinculats a aquest àmbit a l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Però internet li ha capgirat la vida. M’han fet despertar l’interès pel màrqueting», diu. I ara n’estudiarà el grau a l’Escola Universitària del Mediterrani. Espera que el grau li doni «els fonaments per poder crear un projecte propi relacionat amb el seu contingut, com per exemple una marca de roba». Li queda un llarg camí per recórrer abans. Ho farà sense abandonar les competicions esportives. Està acostumada a fer acrobàcies. No li costarà aguantar el ritme. No ho fa per penjar-se medalles, sinó «per gaudir del camí sense obsessionar-se», afirma.
