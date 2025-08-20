Un jove de 24 anys ensenya els genitals i fa tocaments a unes noies a la festa major d'Olost
L'individu ha estat detingut per exhibicionisme i agressió sexual
Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de diumenge un home de 24 anys per exhibicionisme i agressió sexual a unes noies durant la festa major d'Olost, al Lluçanès. Els fets van passar durant els actes festius del poble, moment en què el jove hauria fet tocaments i ensenyat les parts íntimes a les víctimes. El Consorci del Lluçanès i tots els ajuntaments que en formen part han volgut expressar "rebuig absolut" a qualsevol forma de violència masclista, agressió i assetjament sexual. "Condemnen fermament qualsevol acte que causi danys físics, sexuals o psicològics a la nostra ciutadania. Les nostres festes majors han de ser espais segurs i de convivència, on tothom pugui gaudir sense patir intimidacions ni violències", diu el comunicat.
En aquest sentit, fan una crida a la "tolerància zero" davant les agressions masclistes i insten a treballar conjuntament per erradicar-les i avançar cap a una societat més justa i igualitària. "És responsabilitat de totes i tots -administracions, entitats i persones- actuar amb urgència i perseverança per assolir una igualtat real i efectiva, i per incorporar aquest rebuig a les violències sexuals en el nostre dia a dia, tant als municipis com al conjunt del país", conclou el comunicat.
