Un jove de 24 anys ensenya els genitals i fa tocaments a unes noies a la festa major d'Olost

Una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

Olost

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de diumenge un home de 24 anys per exhibicionisme i agressió sexual a unes noies durant la festa major d'Olost, al Lluçanès. Els fets van passar durant els actes festius del poble, moment en què el jove hauria fet tocaments i ensenyat les parts íntimes a les víctimes. El Consorci del Lluçanès i tots els ajuntaments que en formen part han volgut expressar "rebuig absolut" a qualsevol forma de violència masclista, agressió i assetjament sexual. "Condemnen fermament qualsevol acte que causi danys físics, sexuals o psicològics a la nostra ciutadania. Les nostres festes majors han de ser espais segurs i de convivència, on tothom pugui gaudir sense patir intimidacions ni violències", diu el comunicat.

En aquest sentit, fan una crida a la "tolerància zero" davant les agressions masclistes i insten a treballar conjuntament per erradicar-les i avançar cap a una societat més justa i igualitària. "És responsabilitat de totes i tots -administracions, entitats i persones- actuar amb urgència i perseverança per assolir una igualtat real i efectiva, i per incorporar aquest rebuig a les violències sexuals en el nostre dia a dia, tant als municipis com al conjunt del país", conclou el comunicat.

