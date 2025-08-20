La província de Girona compta amb prop de 200 centres on aprendre català
El Departament de Política Lingüística ha ampliat eines per facilitar la cerca d'espais on formar-se a Catalunya, una de les claus per arribar als 600.000 parlants
Joana Amat
L’aprenentatge del català entre les persones adultes és una prioritat del Departament de Política Lingüística per estendre el coneixement de la llengua, sobretot entre les persones que acaben d’arribar a Catalunya. El Pacte Nacional per la Llengua preveu que el 2030 s'assolirà la fita de 600.000 parlants, en això els centres formatius hi juguen un paper important. Actualment, la província de Girona compta amb 182 llocs on aprendre català, d'un total de 348 centres registrats actualment arreu del territori català.
El Departament ha ampliat i actualitzat dues eines per facilitar la cerca de llocs on aprendre la llengua catalana: el Cercador de llocs per aprendre català i dos nous mapes interactius al web Llengua catalana. Les eines ofereixen un recull de tots els espais on es pot aprendre català tant al Camp de Tarragona com a les comarques gironines. Pròximament, es completaran els mapes amb les dades de les comarques lleidatanes i barcelonines.
El Cercador de llocs per aprendre català és un recurs que facilita la cerca de cursos a partir del nom de la localitat, s’ha actualitzat amb tota la informació que ajuntaments, institucions i entitats faciliten periòdicament al Departament. Un cop introduïda la localitat, el cercador proporciona les dades completes de les institucions o entitats que ofereixen cursos en aquell indret perquè el ciutadà pugui posar-s’hi en contacte per conèixer els nivells i horaris exactes de les activitats formatives.
D'altra banda, al web també es pot consultar un mapa interactiu que localitza físicament els espais on aprendre català, en proporciona la informació de contacte i també ofereix una breu descripció de les activitats que du a terme cada organisme (formació d’acollida, cursos, Voluntariat per la llengua, etc.). Amb aquesta actuació es vol oferir una informació útil a totes aquelles persones que busquen aprendre català a prop d’on viuen o treballen.
Hi ha diferents tipus de serveis: des de l'acollida, gestionada per administracions locals i entitats que ofereixen formació vinculada al Servei de Primera Acollida o formació de caire informal normalment enfocada a l’oralitat o a l’alfabetització, fins als cursos, que duen a terme organismes oficials. També es compta amb organismes que expedeixen certificats oficials i, finalment, amb programes de voluntariat per la llengua.
L'estat actual del català
Segons dades de la darrera Enquesta d'usos lingüístics de la població publicada per Idescat, gairebé un 20% dels habitants de Catalunya no sap parlar el català. De fet, només un 32,6% de la població assegura que té el català com a llengua habitual, una xifra que s'enfilava al 46% l'any 2003. Aquest percentatge s'enfronta al baix interès per aprendre'l, tan sols 3 de cada 10 persones enquestades té interès a aprendre català o millorar-ne els coneixements. És per això que, davant aquestes dades, el Departament de Política Lingüística està oferint diversos serveis per a incentivar-ne l'ús i l'aprenentatge.
Pel que fa a les dades de la província de Girona, al voltant de la meitat de la població té el català com a llengua habitual. Les dades mostren que sovint es canvia al castellà, ja que quan se saben les dues llengües, el comportament més habitual és adaptar-se a la llengua que fa servir l’altra persona. Més d’un 70% de la població canvia de llengua per adequar-se a la del seu interlocutor, tant si era cap al català com si era cap al castellà.
A l’Enquesta de l'Idescat es va preguntar quines llengües els agradaria parlar en un futur i els resultats mostren que hi havia una tendència generalitzada cap al plurilingüisme. Un 76% de la població de 15 anys o més a Catalunya expressava que en el futur li agradaria parlar el català, ja sigui de manera exclusiva o compartida amb alguna altra llengua.
Ara, amb les noves eines del Departament de Política Lingüística, qui hi estigui interessat podrà trobar fàcilment un lloc on formar-se.
