Aniversari
El Parlament de Catalunya celebrarà el seu mil·lenari el 2027
Sara González
El Parlament commemorarà el 2027 el mil·lenari dels seus orígens. Així ho va anunciar el president de la institució, Josep Rull, a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada de Conflent. Tot i que el programa no està tancat i la proposta es formalitzarà al setembre, la Mesa nomenarà un comissionat per dissenyar-lo. La celebració d’aquest mil·lenari rellevarà la de Montserrat, que es commemora aquest 2025. L’abadia ha sigut blanc de crítiques per part dels independentistes per haver acollit la visita del rei Felip VI el juny passat mentre encara no s’ha aplicat l’amnistia a dirigents com Carles Puigdemont.
Rull va anticipar aquesta celebració precisament durant l’entrega del premi a la institució religiosa. El dirigent, un dels líders del procés amnistiats, va reconèixer la seva "incomoditat" amb el paper exercit per Montserrat obrint les seves portes al Monarca, jornada en què es van produir càrregues policials contra els manifestants que van protestar i que van obligar el Rei a accedir a la basílica pels jardins en lloc de per la porta principal.
Però Rull va defensar que cal tenir en compte l’abadia "en tota la seva dimensió" al llarg de mil anys en què va reconèixer que hi ha hagut "clarobscurs", cosa que no esborra, segons el seu parer, que sigui un "estendard de la identitat nacional de Catalunya" i un "baluard en defensa de la llengua i la cultura catalana" en temps de la dictadura franquista.
Rull va remarcar que el Parlament de Catalunya és un dels més antics del món. "Volem posar en valor una institució mil·lenària d’una potència extraordinària", va defensar. I va avançar que, més enllà d’aquesta llarga trajectòria de la cambra, es recordarà també el discurs del músic Pau Casals davant les Nacions Unides el 1971 quan se li va entregar la medalla de la pau, una al·locució encara en plena dictadura franquista en què va fer referència al fet que la nació catalana és la "més gran del món".
