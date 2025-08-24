Les empreses nàutiques i de restauració del pantà de Sau, satisfetes per un estiu "de normalitat" amb bona ocupació
La zona ha sigut "refugi" de la calor i ha recuperat el visitant que busca la natura i el gaudi a l'aire lliure
Lourdes Casademont / ACN
Les empreses nàutiques i de restauració del pantà de Sau fan un balanç molt positiu d'aquest estiu amb bons nivells d'ocupació. "Hem tornat a la normalitat", afirma el propietari de de kaiaks Aquaterra Club, Marc Álvarez, que celebra haver pogut deixar enrere la sequera dels dos últims anys. Aquest estiu han sigut "refugi" de la calor gràcies a les pluges. El juliol i agost són els més forts amb un turisme català i d'altres punts de l'Estat. Establiments com El Ferrer de Tall celebren haver recuperat el turisme que ve a gaudir a la natura. "Amb la sequera, venien a fer-se la foto, però ara ha tornat el que ve a caminar o a fer kaiak i tot funciona millor, més organitzat i sense massificacions", afirma el seu responsable, Joan Riera.
Aquest cap de setmana ha estat un dels de més activitat al pantà de Sau. A partir d'ara, però, es preveu que el turisme comenci a afluixar ara que bona part de la població ja ha fet les vacances. "Hem tornat a la normalitat, com les que hem tingut tota la vida; el que no era normal és el que ens ha passat fins ara, amb els fenòmens com la sequera al pantà", assenyala el copropietari d'El Ferrer de Tall, Joan Riera.
Per al restaurador, aquesta és una zona que no està feta per a les massificacions post-pandèmia i del turisme de sequera. "Gestionar totes aquestes multituds era molt difícil (...) aquí pots absorbir la gent que pots absorbir i no més", afegeix. Per això es mostra satisfet amb aquesta temporada perquè "tot ha anat més ben organitzat i planificat". Aquest cap de setmana han fet el complet amb les reserves i han recuperat aquell perfil de visitant que busca estar en un entorn natural.
Bona ocupació als kaiaks
El sector aquàtic ha pogut fer una temporada d'estiu completa, cosa que no va passar l'any passat. "Aquest cap de setmana ha sigut molt bo", explica el propietari d'Aquaterra Club, Marc Álvarez. Aquest diumenge han fet rutes amb una trentena de persones. "Funcionem amb reserves i ens permet tenir una bona planificació, som una empresa petita", detalla.
El sector venia d'anys dolents per la sequera, que els va obligar a abaixar la persiana. Ara que el pantà torna a estar ple tornen a estar a ple rendiment. Són conscients, però, que l'aigua no és per sempre i que la sequera pot tornar. "Nosaltres ja vam viure una sequera forta el 2008 i ens va obligar a replantejar el negoci i a veure que no podíem viure únicament de les activitats d'aigua", recorda. Des de llavors, han incorporat altres àrees com el senderisme i la marxa nòrdica per poder treballar tot l'any.
Fer esport i anar de restaurant
Entre els visitants que han llogat kaiak hi havia l'Igor, que ha vingut de Blanes amb la seva dona i els dos fills. "És la primera vegada que ho fem", assegura. Explica que han escollit venir aquí perquè "és més tranquil" per fer amb la mainada que no pas al mar. Després aniran a dinar a un restaurant. Una previsió similar és la de la Dolores, de Sant Andreu de la Barca, que ha escollit l'activitat aprofitant que està de vacances.
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic