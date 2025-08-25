Catalunya intensifica l'ofensiva contra el 'top manta': 12 operacions en quatre mesos
La Guàrdia Civil incrementa les inspeccions a comerços de la costa catalana per determinar si venen productes falsificats
Les vendes fraudulentes a Espanya causen pèrdues per valor de 5.700 milions d'euros l'any
Germán González / David López Frías
L'operació contra el 'top manta' duta a terme aquest dilluns a Roses (Alt Empordà), en la qual han participat 250 agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local i que s'ha saldat amb un detingut i entre 20.000 i 24.000 productes falsificats (entre set i deu tones) decomissats, és la darrera d'una ofensiva policial que Catalunya ha intensificat en els darrers mesos. Una prova d'això és una dada: només en els últims quatre mesos hi ha hagut una dotzena d'operatius policials d'envergadura. Un dels més destacats va ser el dut a terme al juny a Salou (Tarragonès), en què la policia va confiscar 23 tones de material falsificat, valorat en més de 5,6 milions d'euros, i va detenir 19 persones.
Aquesta intensificació de la pressió policial queda palesa segons l’Associació per a la Defensa de la Marca (Andema). El fenomen del 'top manta' no és exclusiu de Catalunya, però durant els mesos d’estiu una bona part del negoci que opera en punts de l’interior de l’Estat es trasllada als municipis costaners: la Costa del Sol (Màlaga), la costa valenciana, la Costa Daurada o la Costa Brava a Catalunya, i les Illes Balears (especialment Palma de Mallorca) són destinacions preferides pels manters. Tanmateix, “és Catalunya la comunitat que s’està posant més les piles per erradicar aquest problema. Hi ha hagut un canvi d’actitud fonamental per aconseguir aquests resultats”, assegura Gerard Guiu, director general d’Andema, en declaracions a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que aquest diari.
El passat mes de març, subratlla Guiu, l'entitat va signar un conveni de col·laboració amb cossos policials i administracions locals catalanes per a "reforçar la lluita contra els delictes relacionats amb la propietat industrial a Catalunya". I els efectes ja els noten: "Estem notant que les diferents policies estableixen una col·laboració més estreta quan es tracta d’aquest tipus de delictes, treballant colze a colze tot i formar part de diferents cossos. Podríem parlar d’una 'competència en positiu' entre cossos policials, així com de la conscienciació i treball de les administracions locals com els ajuntaments", apunta el directiu. L’operació de Roses o la de Salou en són exemples d’aquesta coordinació policial de la qual parla Guiu. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, remarca a aquest diari aquesta estreta col·laboració policial entre la Guàrdia Civil i altres cossos, com les policies locals, els Mossos o la Policia Nacional.
Prieto assenyala la importància d’aquests operatius, ja que es tracta de delictes que afecten "el petit empresari i els autònoms que paguen els seus impostos", aprofitant-se dels més vulnerables, a més d’"erosionar l’economia i destruir llocs de treball".
Roses és un dels municipis on la venda de falsificacions al carrer està més arrelada. Però des d’Andema assenyalen altres punts calents més al sud de la geografia catalana, com Sitges, Barcelona, Salou o Cambrils, municipi on la patronal de marques va signar el seu acord amb els Mossos d’Esquadra.
Contra el venedor i les màfies
No només s’actua contra els venedors, sinó també contra les màfies que hi ha darrere. L’operació a Salou del passat juny, per exemple, va ser una actuació important contra els grups criminals organitzats que subministren aquest tipus de productes falsos als venedors de la costa de Tarragona.
Les bandes solen tenir naus industrials plenes de productes falsificats. Aquests acostumen a venir en contenidors de la Xina o de Turquia i després es traslladen a aquests magatzems, i d’aquí els ‘manters’ que s’encarreguen de la venda final. És per això que les operacions policials busquen requisar les falsificacions abans que es distribueixin entre els venedors ambulants, ja que després és més complex actuar contra ells en zones concorregudes de turistes. A més, es pretén acusar els importadors de productes falsos d’un delicte de pertinença a organització criminal juntament amb el de vulneració de la propietat intel·lectual, fet que agreuja encara més la pena de presó.
Juntament amb la dotzena d’operacions contra grups organitzats, la Guàrdia Civil també ha intensificat les inspeccions en comerços de la costa catalana per determinar si venen productes falsos juntament amb altres legals.
Les xifres
Segons càlculs de l’empresa SICPA, especialitzada en traçabilitat de falsificacions i autenticació, a Espanya les falsificacions ocasionen pèrdues per valor de 5.700 milions d’euros a l’any, xifra que puja fins als 50.000 milions en el conjunt de la UE. A més, aquest negoci fraudulent ha arribat a destruir 44.700 llocs de treball a Espanya i 416.000 a Europa. Aquest tipus de venda ambulant està considerat un delicte contra la propietat intel·lectual i industrial, segons el Codi Penal, castigat amb penes de 6 mesos a dos anys de presó.
Un dels productes estrella del ‘top manta’ són les samarretes de futbol i el calçat esportiu. Des de l’EUIPO (Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, responsable de gestionar les marques i dissenys registrats de la UE) apunten que, a Espanya, les marques d’equipament esportiu perden 84 milions d’euros a l’any a causa de les falsificacions, xifra que suposa un 12,5% del total de les seves vendes. El 13 % dels espanyols d’entre 15 i 24 anys admet comprar a consciència equipament esportiu falsificat.
L’“efecte estiu”
Durant els mesos d’estiu, marcats per l’arribada de turistes i estiuejants, l’activitat del ‘top manta’ es concentra als municipis costaners, especialment en zones d’oci molt concorregudes, com ara els passeigs marítims. A més dels venedors que operen tot l’any en aquestes localitats, hi ha un gruix important que només hi arriba durant la temporada d’estiu, segons indiquen fonts policials a EL PERIÓDICO.
Des de la Guàrdia Civil ho comparen amb el flux de temporers del camp: “És com els temporers que es desplacen d’un lloc a un altre per treballar en les diverses campanyes de recol·lecció de fruita”. Aquestes organitzacions dedicades a aquest tipus de negocis fraudulents “disposen d’infraestructura suficient per absorbir aquests fluxos de persones. No s’ha d’oblidar que darrere d’aquest tipus de vendes hi ha organitzacions criminals enormes, amb grans recursos econòmics”, cosa que els permet donar allotjament eventual a aquests “temporers del top manta”, sovint en llocs on han de viure en condicions d’amuntegament, com pisos pastera o amagatalls.
Aquests venedors ambulants acostumen a col·locar-se a les fronteres municipals, aprofitant que a vegades es tracta del mateix passeig marítim, per evitar l’acció dels agents locals. Aquests policies són els encarregats de requisar el material i aixecar un acta en constatar la infracció per venda ambulant, la qual cosa genera una multa. Tot i això, en algunes actuacions contra els ‘manters’, la policia local ha d’anar acompanyada dels Mossos d’Esquadra i les seves unitats d’intervenció, ja que hi ha molta resistència a l’autoritat per evitar que requisin material.
A l’estiu, a més de la roba i les sabates, altres productes estrella són les ulleres de sol i les cremes solars. Des d’Andema alerten sobre el risc que suposen aquests darrers productes per a la salut: “Les ulleres de sol i les cremes falsificades poden arribar a ser perjudicials per al comprador”.
“Cal conscienciar la gent que, darrere d’aquest tipus de negocis, hi ha veritables màfies. No parlem només de les falsificacions; el problema va molt més enllà i arriba fins i tot al tràfic de persones”, subratlla Armand Guiu.
