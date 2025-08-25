L'enxampen a l'aeroport del Prat amb cocaïna rosa, ketamina i MDMA a la cavitat anal

A més de l'interior del cos, l'home, de 30 anys, transportava droga al seu equipatge facturat

Part de la droga intervinguda a l'aeroport del Prat.

Part de la droga intervinguda a l'aeroport del Prat. / Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va detenir el 12 d’agost a l’aeroport del Prat a un home de 30 anys, de nacionalitat belga, per transportar droga al seu equipatge facturat i a l’interior del cos. Interceptat a l’arribada d’un vol procedent de Brussel·les, l’home duia cinc pots de suplements alimentaris a la maleta que van cridar l’atenció dels agents. Les proves de detecció van constatar que contenien 75 comprimits d’MDMA amb un pes de 212 grams. El seu nerviosisme va fer creure els agents que també podia amagar substàncies a l’interior del cos. Després de detectar amb una radiografia cossos estranys a la seva cavitat anal, l’home, voluntàriament i sota supervisió mèdica, va expulsar un preservatiu amb 16 bosses de droga.

Al preservatiu hi portava 16 bossetes amb diferents substàncies: vuit de cocaïna rosa amb un pes de 8,8 grams; cinc de ketamina amb un pes de 5,3 grams; i tres d’MDMA amb un pes de 3,3 grams.

El detingut i la droga intervinguda van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia del Prat de Llobregat.

