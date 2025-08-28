Detenen un home de 36 anys a Martorell en un estat avançat de "radicalització violenta" acusat d'enaltiment del terrorisme
Segons els Mossos, el detingut podia tenir la intenció de realitzar una acció violenta
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut un home com a presumpte autor dels delictes d'auto adoctrinament terrorista i enaltiment del terrorisme. L'home, de 36 anys, és veí de Santa Bàrbara (Montsià) però va ser detingut a Martorell (Baix Llobregat) el 13 d'agost en una acció anticipada, ja que segons els Mossos el detingut podia tenir la intenció de realitzar una acció violenta. Tot i que la investigació es trobava encara en curs sota la tutela del Jutjat Central d'Instrucció núm. 3 de l’Audiència Nacional, el dia 13 d’agost de 2025 es va decidir anticipar la detenció per neutralitzar aquesta amenaça contra la seguretat pública.
En escorcollar el domicili de l'home a Santa Bàrbara els agents van intervenir diferents dispositius electrònics i una arma blanca.
El 16 d'agost el detingut va passar a disposició judicial al Jutjat Central d'Instrucció núm. 1 de l'Audiència Nacional en funcions de guàrdia i ha ingressat al centre penitenciari Brians 2. Fonts policials han assenyalat a l'ACN que el detingut tenia antecedents policials relacionats amb delinqüència comuna.
La investigació es va iniciar a finals de 2024, arran de l'observació d'un canvi radical en l'actitud del detingut, que mostrava una conducta cada cop més agressiva i feia proclames públiques en favor d'organitzacions gihadistes a través de xarxes socials. Durant el procés, es va constatar que l’investigat es trobava en un avançat estat de radicalització violenta, alimentat pel consum intensiu de continguts extremistes relacionats amb el conflicte de Palestina.
En el curs de la investigació, els Mossos i la Guàrdia civil han treballat de manera coordinada per garantir la neutralització de l'individu en el marc de l'operació denominada Operació 'ASSOQ'. De fet, els agents que van detenir l'home eren de l'Àrea d’Informació Territorial de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de Terres de l'Ebre, en una operació conjunta amb agents del Grup d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes