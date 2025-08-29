Restringeixen el bany a la piscina municipal de la Seu d'Urgell per la presència de femta a l’aigua
Els serveis tècnics han aplicat el tractament per desinfectar l'aigua
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha restringit el bany, de manera temporal i fins a nou avís, al vas gran de la piscina municipal, després que el personal de l'equipament detectés aquest dijous al vespre la presència de femta a l'aigua. Segons ha informat el consistori, els serveis tècnics han fet el tractament de xoc per desinfectar l'aigua i el bany a la piscina gran quedarà restringit fins a obtenir els resultats de l'analítica de l'aigua i comprovar que els paràmetres són els adequats. La instal·lació es manté oberta, amb la piscina petita i les dutxes funcionant amb normalitat. Aquest estiu han tancat més d'una quinzena de piscines a la demarcació per la presència d'excrements, fets que es relacionarien amb un repte viral a internet.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Yangel Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera