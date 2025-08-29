Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restringeixen el bany a la piscina municipal de la Seu d'Urgell per la presència de femta a l’aigua

Els serveis tècnics han aplicat el tractament per desinfectar l'aigua

Imatge d'arxiu d'una piscina. / ACN

ACN

La Seu d'Urgell

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha restringit el bany, de manera temporal i fins a nou avís, al vas gran de la piscina municipal, després que el personal de l'equipament detectés aquest dijous al vespre la presència de femta a l'aigua. Segons ha informat el consistori, els serveis tècnics han fet el tractament de xoc per desinfectar l'aigua i el bany a la piscina gran quedarà restringit fins a obtenir els resultats de l'analítica de l'aigua i comprovar que els paràmetres són els adequats. La instal·lació es manté oberta, amb la piscina petita i les dutxes funcionant amb normalitat. Aquest estiu han tancat més d'una quinzena de piscines a la demarcació per la presència d'excrements, fets que es relacionarien amb un repte viral a internet.

