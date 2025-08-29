SUCCESSOS
S'oblida el DNI en una barberia i és víctima d'una estafa inacabable
Li han suplantat la identitat en webs de criptomonedes i d’apostes
Germán González
En un minuciós exercici de reconstrucció, el David, un veí de Sitges (Garraf), ha aconseguit recopilar prou indicis sobre el malson que està patint des que el març del 2023 va rebre una carta de l’empresa Binance, una plataforma d’intercanvi de criptomonedes, amb una targeta de crèdit. Com que no era client d’aquesta societat, va sospitar de la suplantació i va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra assegurant que algú li havia usurpat la identitat, ja que per donar-te d’alta en aquest servei és necessari presentar una fotografia del DNI.
A més, remarcava que Binance li va facilitar un correu i un número de telèfon que no corresponien amb el seu. Sobre l’origen de la usurpació de les seves dades, el denunciant explica que no ha perdut mai el DNI, tot i que mesos abans de rebre la primera carta de la plataforma de criptomonedes es va deixar oblidada durant unes hores una motxilla amb la seva documentació en una barberia de Sitges a la qual acudia setmanalment.
A partir d’aquesta denúncia davant els Mossos, el Jutjat d’Instrucció número 6 de Vilanova i la Geltrú va obrir una investigació per falsejament d’identitat, falsedat documental i estafa. La situació va empitjorar uns mesos després quan, al mirar l’esborrany de la seva declaració d’Hisenda, el David va veure que apareixien guanys de joc de la web d’apostes Bet365 i constaven rendes per compravenda de monedes virtuals.
També ho va denunciar davant els Mossos, a més de donar-se d’alta en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc perquè ningú jugui online amb el seu nom. Davant la policia, el David va aportar informació facilitada per les pàgines webs Bet365 i Binance que el van portar a constatar un fet clar: "Les meves dades personals estaven sent utilitzades sense consentiment per operar" en aquestes plataformes després de suplantar la seva identitat. També va poder esbrinar que la informació de la inscripció falsa del seu nom corresponia a un telèfon d’una empresa immobiliària amb seu a València i amb un únic administrador.
Insistència personal
No obstant, el jutjat va decidir arxivar el procediment al constatar falta de proves per trobar el responsable del falsejament d’identitat. "No vaig rebre mai cap notificació per part del jutjat, ni sobre l’existència del procediment, ni sobre l’arxivament. Ningú em va trucar per aportar dades, ni se’m va donar l’oportunitat d’intervenir com a víctima. Tot ho vaig saber investigant sol, i vaig acudir personalment al jutjat després de mesos de silenci institucional absolut", explica el David en un escrit d’empara davant el Tribunal Constitucional en el qual reclama que s’adoptin mesures perquè no s’exposin més les seves dades personals.
Davant el jutjat, el David va protestar pel tancament de la investigació: "Només llavors, i únicament després d’aquell moment de trencament emocional, es va ordenar el desarxivament del procediment, sense que es donés cap explicació sobre el canvi de criteri". Per això, el denunciant afirma que "aquesta experiència posa de manifest una greu fallada sistèmica d’atenció i protecció a les víctimes, així com un inadmissible abandó de funcions judicials, ja que només mitjançant presència física, pressió emocional i persistència personal es va aconseguir reobrir un procediment que mai s’hauria d’haver arxivat sense més ni més".
El novembre del 2024, el David va presentar més denúncies als Mossos després de constatar, amb un sistema antiestafes que tenia activat, que algú havia intentat registrar-se amb les seves dades a Betfair. Més tard va comparèixer com a acusació particular en el procediment obert al jutjat i se li va assignar una advocada, Angelina del Pino García, després de demanar-ho al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
En les últimes setmanes, el jutjat ha ordenat diverses diligències per conèixer el parador i les dades de l’empresa vinculada al número de telèfon amb què es va fer el registre a la web de joc online perquè determini com va aconseguir les dades del David.
El denunciant s’ha gastat aproximadament 4.000 euros en la tramitació d’aquest procediment. A més, assenyala que va ser acomiadat de la feina després d’estar tres mesos de baixa per les conseqüències que va comportar per a la seva salut el fet de ser víctima d’aquest falsejament d’identitat. "La meva vida quotidiana ha resultat greument afectada, ja que he de monitoritzar constantment que no es continuïn utilitzant les meves dades fraudulentament", assenyala el David.
