El Govern impulsa un pla d'actuació per "deixar Catalunya preparada" pels incendis de sisena generació
Paneque destaca que han dissenyat "les estratègies" pel pròxim any i reitera que calen pressupostos per "desplegar-les"
Anna Berga (ACN)
El Govern està preparant un pla d'actuació per millorar la gestió forestal del país. Aquesta és una de les mesures concretes que surt de la III Trobada de Govern que s'ha celebrat aquest divendres i dissabte a Arnes (Terra Alta) i que ha reunit a l'executiu per fixar les prioritats del nou curs polític. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panque, ha assenyalat que el pla inclourà mesures reactives que han de ser aplicables ja de cara a la pròxima campanya, i també d'altres pensades a mitjà i llarg termini per "deixar Catalunya preparada" per fer front als incendis de sisena generació. Paneque ha explicat que caldran "modificacions normatives" que s'anunciaran més endavant, probablement un primer decret.
La consellera i portaveu del Govern ha remarcat que les reunions a Arnes s'han centrat en les línies "estratègiques" de l'Executiu, i que no s'ha parlat dels pressupostos. Malgrat això, ha admès que "és evident" que calen uns nous comptes per "desplegar aquestes polítiques, que requereixen dels recursos econòmics adients".
Paneque ha remarcat la necessitat de "simplificar" els tràmits administratius actuals perquè els projectes de gestió forestal, com ara de silvopastura i silvicultura, es puguin realitzar "en temps raonables".
