Illa es reunirà aquest dimarts amb Puigdemont a Brussel·les

El president de la Generalitat ha demanat la trobada amb el líder de Junts

Carles Puigdemont, el 8 d'agost durant la seva reaparició a Catalunya, i Salvador Illa, el 10 d'agost, durant l'acte de presa de possessió com a president de la Generalitat.

Carles Puigdemont, el 8 d'agost durant la seva reaparició a Catalunya, i Salvador Illa, el 10 d'agost, durant l'acte de presa de possessió com a president de la Generalitat. / ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà dimarts amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a les 16.15 hores a la delegació del Govern davant la Unió Europea, a Brussel·les. Els mitjans de comunicació podran fer imatges de la trobada un any després que Illa hagi arribat a la presidència de la Generalitat.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat en declaracions a RAC 1 que ha estat Illa qui ha demanat la reunió, que "arriba molt tard". "Per respecte institucional es produirà", ha dit tot i assegurar que el seu partit havia deixat de demanar-la.

En aquest sentit, ha recordat que Junts li va reclamar explicacions quan va excloure Puigdemont de la ronda de trobades amb els expresidents de la Generalitat.

