Medi ambient
L'estiu de 2025 és el segon més càlid de la història a Catalunya: rècords de calor i nits tropicals
El Meteocat preveu una tardor amb importants tempestes després de les onades de calor que han escalfat l'aigua del mar
Guillem Costa
L'estiu meteorològic de 2025, que engloba juny, juliol i agost, tanca amb xifres històriques de temperatura a Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha estat el segon més càlid registrat a la comunitat, només per darrere del 2022, i el més intens als 121 anys de dades de l'observatori de l'Ebre. "Malgrat haver tingut un juliol molt plujós, Catalunya entra als rànquings de temperatura i estem davant d'un dels estius més càlids des que es tenen registres, amb almenys 2ºC per sobre de la mitjana climàtica del període 1991-2020", assenyala Albert Aparicio, tècnic de Meteocat.
La persistència de l'onada de calor i els rècords de temperatures extremes han marcat aquests tres mesos. S'han superat els 40ºC un total de 16 dies, superant els 14 dies del 2022, l'anterior sostre. Marc Prohom, cap de Climatologia del servei, destaca que a les últimes dècades rarament se superaven els 40ºC a Catalunya. "Ara, no obstant això, és més freqüent i afecta més àrees geogràfiques", assegura.
Les altes temperatures no es limiten a l'interior. Gairebé totes les nits d'estiu a la franja litoral han estat tropicals (superiors a 20ºC) i la meitat de les nits tòrridas (per sobre de 25ºC) es van registrar fora del període canicular, abans del 15 de juliol. En termes generals, les nits tropicals augmenten entre 4 i 6 per dècada. Prohom qualifica aquest nombre de nits tropicals i tòrridas com la "nova normalitat".
Temperatura del mar
Les dades també mostren que la temperatura del mar va assolir nivells rècord al juny i juliol, amb 26,8ºC mesurats el 18 de juliol a l'Estartit. "Una temperatura tan elevada al mar durant l'estiu disminueix el seu efecte termoregulador i augmenta l'energia disponible per al desenvolupament de tempestes a la tardor", explica Aparicio. L'agost, encara que una mica més fresc per la influència dels vents de tramuntana, va mantenir el mar per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022).
En algunes àrees de les comarques de Lleida, al terç sud de Catalunya i en diversos punts del litoral i prelitoral van superar els registres del 2003 i 2022. En concret, l'Observatori de l'Ebre ha batut un rècord centenari, després de 28 dies consecutius de calor extrema. A l'Observatori Fabra de Barcelona, el nombre de dies seguits amb calor considerada extrema va ser de 20, a principis de juliol.
Aquest estiu deixa clar que Catalunya s'enfronta a un escenari de calor més intens i prolongat, amb nits tropicals cada vegada més freqüents i temperatures extremes que afecten tant les ciutats com l'interior. Està per veure com la combinació d'aire càlid persistent i aigües marines excepcionalment calentes influeix en els propers fenòmens meteorològics, però el Meteocat insisteix que durant les properes setmanes poden aparèixer tempestes potents en més quantitat del que és habitual.
