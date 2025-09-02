Les PAU de setembre arrenquen aquest dimecres amb 8.237 estudiants matriculats, 562 més que el 2024
La majoria (7.098) són alumnes de batxillerat i els altres (1.139), de cicles formatius de grau superior
Un total de 8.237 estudiants s’han matriculat de la prova d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria extraordinària de setembre, que tindrà lloc des d’aquest dimecres i fins divendres. La xifra de matriculats a la PAU aquest setembre representa un increment de 562 estudiants respecte als 7.675 que van fer les proves el 2024, un 7% més. Aquest augment consolida una tendència a l’alça en convocatòries extraordinàries anteriors i també en la selectivitat del juny, amb rècord d’estudiants matriculats (44.388 el 2025; 42.535 al 2024; 41.671 al 2023; 40.563 al 2022). Dels 8.237 estudiants, 7.098 són estudiants de batxillerat i 1.139 de cicles formatius de grau superior.
Dels estudiants de batxillerat, 3.078 fan la fase d’accés de les proves i algun dels exàmens de la fase d’admissió; 718, només la fase d’accés i 3.302 s’examinen de matèries de la fase d’admissió. En conjunt, més de la meitat dels estudiants (4.441) faran només exàmens de la fase d’admissió.
Per demarcacions, els alumnes inscrits en les proves de setembre es distribueixen entre els 22 tribunals repartits pel territori de la manera següent: 4.482 estudiants a Barcelona en 12 tribunals; 1.716 estudiants a Bellaterra en quatre tribunals; 662 estudiants a Girona; 836 a Tarragona i 541 estudiants a Lleida, repartits en dos tribunals a cadascuna d’aquestes ciutats. Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del 16 de setembre.
