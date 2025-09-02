Cita a Bèlgica
Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"
El secretari general de Junts demana al PSOE que deixi el seu «complex d’inquilí» a la Moncloa i faci reformes profundes: "El PP sí que se sent propietari"
Gisela Boada
La cita d’aquest dimarts entre Salvador Illa i Carles Puigdemont serà la primera foto entre tots dos des que van assumir els seus càrrecs, una trobada que les dues parts qualifiquen d’«institucional». El Govern l’emmarca en la seva ronda de reunions amb expresidents i amb Junts com a gest de «respecte institucional», com també ho va ser la trucada de Puigdemont per felicitar-lo després de la investidura. No obstant, per als postconvergents suposa també un pas cap al «reconeixement polític» el seu líder, que continua residint a Waterloo (Bèlgica),a l’espera que el Tribunal Suprem decideixi si li aplica l’amnistia, ja declarada constitucional.
És una forma d’amnistia política que no es veurà plenament reconeguda fins que no sigui el president del Govern, Pedro Sánchez, qui agafi l’avió cap a Brussel·les. Aquest dimarts, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha tornat a reclamar aquesta reunió: «Per a nosaltres és important que es mirin als ulls», ha dit en una entrevista a ‘Els Matins’ de TV3. I ha justificat aquesta importància com una manera d’aplicar l’«amnistia política» a Puigdemont, un «polític de primera línia», mentre «els Llarenas» [amb referència al jutge del Suprem, Pablo Llarena] retarden la judicial.
Enfortir la relació PSOE-Junts
«No volem fotos», ha insistit el dirigent postconvergent, que considera que la transcendència d’aquesta hipotètica cita amb Sánchez també serviria per greixar la relació entre els dos partits, malgrat que ha remarcat que no seria «condició» per a res, tampoc per asseure’s a negociar uns Pressupostos. Això sí, Turull ha sigut clar a l’assumir que després de dos anys de negociació entre el PSOE i Junts en una taula a Suïssa, seria «important» que el líder del partit i del Govern s’assegués a parlar del seu nexe d’unió: el pacte de Brussel·les que va fer possible la seva investidura. «Una reunió no ho arregla tot, però seria important», ha reiterat el postconvergent.
La relació entre els socialistes i postconvergents estan sempre tenses, i des de Junts fa temps que amenacen de «prendre una decisió» sobre això, al considerar que el compliment de l’acord és baix. També Turull ha tornat a referir-s’hi, al dir durant l’entrevista que aquesta tardor «passaran coses», com també va anunciar Puigdemont fa unes setmanes, i que la reacció serà «estructural» i no «conjuntural»: No serà només deixar la taula a Suïssa, serà un replantejament de les relacions que ha de tenir una força independentista amb l’Estat». I de nou: no es parla de calendaris –«dies, setmanes, mesos» ha dit Turull–, ni de conseqüències concretes. «O hi ha canvis disruptius o prendrem decisions», ha declarat, no obstant.
«Complex d’inquilí del PSOE»
Des de Junts demanen més implicació al PSOE per fer complir el que s’acorda a Suïssa i per avançar en la legislatura. Un de les crítiques que ha llançat Turull als socialistes és que tenen «complex d’inquilins» a la Moncloa i que, per això, no són capaços de «tirar les parets mestres», que sostenen l’Estat, i que, segons el seu parer, són herència del franquisme i responsable del ‘lawfare’ que ara des del socialisme també es denuncia. «La cúpula judicial és el galant del ‘lligat i ben lligat» de Franco», ha lamentat.
I per això, ha emplaçat Sánchez a «plantejar reformes profundes», com suprimir l’Audiència Nacional, que als seus ulls, «és l’evolució del Tribunal d’Ordre Públic» [un òrgan judicial creat pel franquisme per perseguir delictes considerats polítics]. «El PSOE sempre viu acomplexat d’aquest ‘deep state’ de l’Estat espanyol; el PP se sent propietari i el PSOE inquilí».
