Portbou ha estat a punt de viure la tercera nit roent del segle aquest estiu
La temperatura ha superat els 35 graus al país en dos de cada tres dies entre juny i agost
Guifré Jordan (ACN)
La nit més càlida arreu del país va ser la del 29 de juny a Portbou, on el mercuri no va baixar dels 29,8ºC, així que el municipi empordanès es va apropar a viure la que hauria estat la tercera nit roent –per sobre de 30ºC– del segle. En conjunt, entre el juny i l'agost, Portbou va viure 10 nits tòrrides, les mateixes que el Prat de Llobregat a la zona del port. Badalona (Barcelonès) en va patir 16 –la segona estació del Meteocat amb més– i a Begues, al Parc Natural del Garraf, 7, mentre que a Monistrol de Montserrat (Bages) n'han viscut quatre. Una d'elles, la del 17 d'agost, amb una temperatura mínima de 27,7ºC.
Amb tot, va ser Barcelona qui va trencar el rècord de nits tòrrides durant els tres mesos d'estiu. L'estació meteorològica del Meteocatdel barri del Raval ha comptat 36 nits on la temperatura no ha baixat en cap moment dels 25ºC, una xifra que no s'havia registrat ni en les dues dècades de dades en aquest punt, ni en cap altra estació arreu del país aquest segle. A més, 88 de les 92 nits al Raval han estat tropicals –mai per sota dels 20 graus–, cosa que iguala el rècord del 2022. D'altra banda, arreu de Catalunya, entre l'1 de juny i el 31 d'agost s'ha passat dels 35 graus en dos de cada tres dies, un fet amb només tres precedents durant aquest segle. En 17 dies s'ha arribat als 40ºC, cosa que iguala la xifra rècord del 2001.
Els termòmetres han superat els 25ºC en una de cada tres nits d'estiu al centre de Barcelona, amb unes condicions especialment càlides durant les dues onades de calor: entre el 20 de juny i el 5 de juliol, i entre el 9 i el 19 d'agost, totes les nits van ser tòrrides. La temperatura mínima de la matinada de l'11 d'agost va ser de 28,6ºC al Raval i de 27,8ºC a l'Observatori Fabra, i la del 16 d'agost va ser només d'unes dècimes menys. Així, la calor nocturna del centre també s'ha viscut a altres punts de la ciutat, però en grau més baix, ja que tant l'aparell situat a Collserola com el de Zona Universitària han hagut de suportar només vuit nits tòrrides.
Nits tropicals a l'Empordà, àrea metropolitana, Terres de l'Ebre i Costa Daurada
Pel que fa a les nits tropicals, l'Empordà també apareix al rànquing en llocs destacats, amb Portbou (62), Roses (53) o bé el pantà de Darnius-Boadella (37). Per contra, alguns dels municipis que han patit menys nits tropicals son Castelló d'Empúries (25), la Bisbal d'Empordà (16), Fornells de la Selva (4) i Cassà de la Selva (1), aquest últim sent el municipi gironí amb menys nits tropicals.
En el cas del barri del Raval de Barcelona n'ha registrat 88 d'un total de 92 nits d'estiu, cosa que iguala el rècord del 2022. Entre finals de maig i l'11 de juliol, la ciutat no va veure el termòmetre caure per sota dels 20ºC en cap moment durant una quarantena de dies consecutius, incloent-hi per primera vegada la totalitat del juny. La circumstància es va tornar a donar entre el 26 de juliol i el 20 d'agost. De nou, les condicions nocturnes no van ser tan caloroses a altres punts de la capital, amb 56 nits tropicals a l'Observatori Fabra i el rècord de 74 a la Zona Universitària.
Altres zones costaneres, com les Terres de l'Ebre, també han vist un nombre significatiu de nits entre juny i agost amb els termòmetres per sobre dels 20ºC. És el cas, per exemple, de l'Illa de Buda (Montsià), on això ha succeït en 80 ocasions, i també de Tarragona (76), els Alfacs (75), a Amposta (74), o bé a l'Aldea (72). El pantà de Riba-roja (68) o l'Ametlla de Mar (63) són altres exemples. Entre les altres localitzacions amb moltes nits tropicals s'hi troben la Costa Daurada, amb Tarragona (76), Torredembarra (69), o punts interiors propers a l'àrea metropolitana com Granollers (57), Vilanova i la Geltrú (54) o Parets del Vallès (54).
A prop d'º1C del màxim històric de calor, i rècord de dies amb més de 40ºC
Tant l'onada de calor de l'agost –una de les més llargues del segle, segons Meteocat –com la del juny han tingut impacte durant la nit, però també durant el dia, amb temperatures que han sobrepassat els 40ºC en 17 ocasions entre el juny i l'agost en algun punt del país. Això només havia passat una vegada, el 2001, en aquest segle. A més, s'han superat els 35ºC en dos de cada tres dies d'estiu, cosa també infreqüent.
La màxima de l'estiu ha estat de 43,8ºC a Vinebre, un registre que, deixant de banda el 18 de juliol del 2023, en què es van registrar 45,1ºC a Navata i al pantà de Darnius-Boadella i diverses estacions van passar dels 44ºC, iguala la marca més alta mai registrada per una estació meteorològica del Meteocat. De fet, la temperatura va arribar als 40ºC en 12 ocasions al municipi ebrenc, una circumstància mai registrada a Vinebre i que feia 24 anys que no es donava a cap punt de mesura arreu del país.
En total, una cinquantena d'estacions han arribat als 40ºC, del total de les 186, cosa que supera les 45 de l'any passat, però queda lluny de les 99 del 2023, l'any que es va batre el rècord de punta de calor. Aquest estiu, diversos punts de les comarques de Ponent han arribat a aquests registres, com ara Torres de Segre (màxim de 41,8ºC), Lleida ciutat (41,8ºC), Vilanova de Segrià (40,6ºC) o la Granadella (40ºC). A l'interior de la demarcació de Tarragona la calor també ha estat notable, amb la punta de 43ºC de Torroja de Priorat o la de 42,2ºC d'Ascó.
En el cas de Girona, destaca Cabanes, on es va arribar als 40ºC en dues ocasions: el 25 de juny, amb 40,9ºC i el 16 d'agost, amb 40,7ºC. En la mateixa línia, a Espolla, es van registrar 40,6ºC el 16 d'agost i 40,5ºC el 10 del mateix mes. En canvi, el 17 d'agost només es va arribar als 40ºC, igual que a Fogars de la Selva el 16 d'agost. Ambdós municipis es troben a la cua del rànquing de temperatures més altes registrades a Catalunya.
Un de cada tres dies amb pluja a una trentena de punts
Alguns dies d'estiu també han estat marcats per les precipitacions. En dues de cada tres estacions del Meteocat, les pluges han estat més abundants que en la mitjana dels últims deu anys (2016-2025). A més, en una vintena de localitzacions han caigut més litres per metre quadrat que en cap altre estiu de l'última dècada.
A la província de Girona destaquen Olot, on va ploure durant 33 dies, acumulant 265 litres d'aigua per metre quadrat; la Vall d'en Bas, amb 31 dies i 262 litres; Girona, on es va arribar als 27 dies i els 194 litres; i el Pantà de Darnius - Boadella, amb 23 dies i 172 litres. Els municipis on es van produir menors precipitacions van ser Palafrugell (9 dies i 114 litres) i Castell d'Aro (14 dies i 88 litres), si bé en ambdós casos es va superar la mitjana dels últims deu anys.
El Pirineu ha tingut una estació especialment plujosa, amb els 446 litres per metre quadrat de l'estació d'alta muntanya de Lac Redon, a la Val d'Aran, la màxima del país i el rècord també històric d'aquest punt. A Espot, a 2.519 metres, n'han registrat 422, mentre que a Molló, al Ripollès, els 397 litres també situen l'estació per sobre de la mitjana. Sort (308 litres), la Seu d'Urgell (293) o Puigcerdà (273) també ho estan, així com el Pont de Suert (236).
Les precipitacions també han estat intenses a la Catalunya central, amb registres per sobre dels valors dels últims anys a Guardiola de Berguedà (389), Gisclareny (358) o Castellar de n'Hug (320).
Entre la vintena d'estacions amb el màxim de la dècada es troben Valls (390) o Solsona (243), mentre que en una trentena de punts hi ha plogut un de cada tres dies d'estiu o més. El màxim s'ha donat a Tírvia (Pallars Sobirà), amb 41 dies passats per aigua, un més que a Vielha, Lac Redon, Das, Castellar de n'Hug i Guardiola de Berguedà.
L'alta pluviometria estival ha anat en detriment de la irradiació solar, amb vuit de cada deu estacions per sota de la mitjana de l'última dècada. Enguany no s'ha batut cap rècord en aquest indicador, i el màxim registrat ha estat de 34,6 MJ/m2 –la unitat de mesura que fa servir Meteocat–, un valor per sota dels 34,8 de l'any passat i també sense arribar als més de 35 dels anys 2019 i 2020.
