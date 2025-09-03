La troballa d'ADN d'un investigat en el jersei d'Helena Jubany reobre el cas del seu crim
Els informes biològics d'ADN que va demanar a la policia científica han donat "resultats genètics positius"
La Fiscalia ha demanat que se citi a declarar Santi Laiglesia, investigat en el cas del crim d'Helena Jubany, morta l'any 2001, i que es reobri el procediment a Ana Echaguibel, ja arxivat. A la nota on informa d'aquest nou pas del procés no apareixen els noms de les dues persones, però fonts properes al cas els han confirmat a l'ACN. El ministeri públic ha fet la petició després que les ampliacions dels informes biològics d'ADN que va demanar a la policia científica hagin donat "resultats genètics positius", segons la Fiscalia. L'advocat Benet Salellas, que defensa els interessos de la família Jubany, ha fet públic a X un extracte de l'informe que constata presència d'ADN de Laiglesia al jersei de Jubany guardat des de fa 25 anys.
"Després de la persistència infatigable de més de 20 anys de la família de l'Helena Jubany, hem sabut de qui era l'ADN masculí del seu jersei. Ara podem garantir, finalment, que tindrem judici", ha indicat Salellas a la xarxa social.
La família de la víctima ha fet públic un comunicat en què considera que a partir del nou estudi de la policia científica "es reforça la coincidència i compatibilitat del perfil genètic de l'investigat S. L. com a contribuent a la mescla de la zona inferior del darrere del jersei".
Alhora indica que "es detecta un nou perfil de dona als punys i espatlles", que assegura que és "diferent" del de la víctima del d'una altra de les investigades, Montserrat Careta, "i del personal del laboratori".
En el cas d'Echaguibel, cal recordar que l'acusació particular ja havia demanat que se la tornés a investigar. Ara, arran de l'ampliació de l'informe de la policia científica sobre les mostres d'ADN, la Fiscalia s'afegeix a la petició per tal que es pugui comprovar si algun dels nous rastres genètics detectats a la peça de roba de Jubany coincideix amb el d'ella.
A finals de juny la jutgessa de Sabadell que instrueix el cas ja va demanar a la Policia Judicial que busqués mostres de l'ADN de Careta, perquè es pogués determinar si coincidia amb el que es va trobar al jersei que la víctima duia el dia de la mort.
Careta es va suïcidar el 2002 a la presó de Wad-ras, i el jutjat que va instruir aquell cas va ordenar aleshores a l'Institut Nacional de Toxicologia que es conservessin mostres del cos. El juny passat la jutgessa va demanar que es comprovés si aquestes mostres encara existien, per fer-les arribar, en cas afirmatiu, a la Policia Científica de Madrid, que és la que analitza el jersei de Jubany. Al comunicat que ha fet públic la família de la víctima s'assegura que s'ha descartat la "contribució" d'aquella mostra a les trobades al jersei.
Des del 2001 hi ha hagut quatre investigats en el cas, la mateixa Careta, Santi Laiglesia, Xavi Jiménez i Ana Echaguibel. A mitjan 2022 transcendia que la policia científica havia trobat mostres d'ADN de com a mínim dues persones al jersei que la víctima duia el dia que va ser assassinada, 21 anys abans, i va demanar perfil d'ADN de les quatre persones.
De moment, la jutgessa de Sabadell ha denegat l'extracció d'ADN d'Echagibel, la causa de la qual prescriu el 7 d'octubre. Sí que se n'han fet de Laiglesia i de Jiménez. El novembre de l'any passat la Policia Científica apuntava l'alta probabilitat que ADN de Laiglesia estigui present al jersei. De Jiménez no se'n va trobar ADN compatible.
"La família de l'Helena esperem que s'arribi fins al final amb les proves d'ADN i ara ja veiem clar que, acompanyats de l'amic Benet Salellas, podrem anar a judici per intentar esclarir el crim. Continuarem treballant perquè es faci justícia per a l'Helena", clou el comunicat.
