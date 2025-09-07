Illa afirma que no hi haurà "normalitat" fins que Puigdemont torni a Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya ha reclamat que s'apliqui de manera "efectiva" l'amnistia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no hi haurà "normalitat" fins que el líder de Junts, Carles Puigdemont, torni a Catalunya, i el cap de files d'ERC, Oriol Junqueras, pugui ser candidat. En una entrevista que publica aquest diumenge La Vanguardia, Illa constatat els "beneficis" de l'amnistia. N'ha defensat el desplegament i ha reclamat que s'apliqui de manera "efectiva". Pel que fa a la seva reunió amb Puigdemont, Illa no n'ha donat detalls, però ha subratllat que el que va dir al líder de Junts ho va fer de forma "convençuda". Per altra banda, ha opinat que hi ha jutges que van "més enllà" del que haurien de fer, en referència a les crítiques del president espanyol, Pedro Sánchez.
Sobre la recaptació de tributs per part de Catalunya, endarrerida el 2028 i no el 2026, Illa ha apuntat que aviat hi haurà notícies al respecte. El president del Govern ha dit que es treballa "amb intensitat" per oferir un millor sistema de finançament.
A més, ha etzibat que l'única "singularitat" que perjudica Espanya és la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I que els qui critiquen un model de finançament "beneficiós" per a tothom són els que practiquen "egoisme fiscal".
